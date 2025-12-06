Osmaniye'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 7 ölü

06.12.2025 10:17

Son Güncelleme: 06.12.2025 11:32

DHA

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsü, lastiği patladığı için sağ şeritte park halinde olan TIR'a arkadan çarptı. Kazada 7 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

IHA

Adana-Gaziantep Otoyolu Bahçe ilçesi Ayran Tüneli yakınlarında saat 05.00 sıralarında A.A. (42) yönetimindeki Seç Turizm'e ait İzmir-Gaziantep seferini yapan otobüs, sağ şeritte park halinde olan H.K. (52) idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

 

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 7 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

IHA

Yaralanan 11 kişi ise ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.

 

Lastiği patladığı için TIR’ın sağ şeritte durduğu belirlenirken, otoyol bir süre araç trafiğine kapatıldı.

IHA

Kazada demir yığınına dönen otobüs, yapılan incelemenin ardından çekici ile çekilip, otoyol kontrollü olarak araç trafiğine açıldı.

 

Ölenlerin kimlik tespit çalışmasının devam ettiği ifade edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.