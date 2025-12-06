Osmaniye'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 7 ölü

Adana-Gaziantep Otoyolu Bahçe ilçesi Ayran Tüneli yakınlarında saat 05.00 sıralarında A.A. (42) yönetimindeki Seç Turizm'e ait İzmir-Gaziantep seferini yapan otobüs, sağ şeritte park halinde olan H.K. (52) idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 7 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.