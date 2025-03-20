Osmanlı Devleti'nde ilk defa Sultanahmet Camisi'ne asılmış: 70 metre yükseklikte "mahya" mesaisi
Bursa'da 3 kişilik ekip olan mahya ustaları, 70 metre yükseklikteki 2 minare arasına zorlu hava şartlarına rağmen mahyaları asıyor. Ustalar, 626 yıllık Ulu Cami'nin 2 minare arasında yazılı olan 'Allah İyilik Yapanları Sever' yazılı mahyayı Kelime-i Tevhid olan ‘Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah’ yazısı ile değiştirdi.
Osmanlı Devleti'nde ilk defa Sultanahmet Camisi'ne asılmasıyla başlanan yaklaşık 400 yıllık mahya geleneği sürdürülüyor.