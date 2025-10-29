Osmanlı döneminde Edirne'de üretilmiş: Bir "casusluk hikayesine" benzetiliyordu, ekonomik değer haline geldi
Osmanlı döneminde Edirne'de üretilen ve formülünün Fransa'ya götürülmesiyle bir "casusluk hikayesine" benzetilen efsane renk Edirne kırmızısı (Rouge d'Adrinople), yürütülen çalışmalar sayesinde yeniden kentin ekonomik ve kültürel değerleri arasına gird
Edirneli boya ustalarının 15'inci yüzyılda geliştirdiği, 1740'lı yıllarda Fransa'da üretilmeye başlanan Edirne kırmızısı, uzun yıllar unutulmaya yüz tutmuştu.
Kentin bu özgün rengini yeniden canlandırmak amacıyla Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesi öncülüğünde 8 yıl önce başlatılan çalışmalar meyvelerini verdi.