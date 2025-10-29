Osmanlı döneminde Edirne'de üretilmiş: Bir "casusluk hikayesine" benzetiliyordu, ekonomik değer haline geldi

SEKTÖRÜN İLGİSİ ARTIYOR

Üretici Ataç ise tekstil sektörünün Edirne kırmızısına ilgi gösterdiğini ifade etti.



Ekimi yaptıkları kök boya bitkisinin hasadına başladıklarını dile getiren Ataç, "Sonuçlar mükemmel. Laboratuvar sonuçları da çok güzel. Boyacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu tüm bileşenleri içeriyor. Pazar bulma konusunda sorun yaşamayacağız. Doğal bir boya olduğu için sektörden güzel bir talep var." dedi.



Ataç, tekstil sektörünün artık doğal boyalara yönelmeye başladığını belirtti.



Gelen talep doğrultusunda ekim alanlarını artıracaklarını ifade eden Ataç, "Elimizde yeterli tohum ve fidemiz var. Ekimi yapılacak yerimiz de var. Yaptığımız çalışmalar bize iyi tecrübeler kazandırdı. Bundan sonraki çalışmalar daha iyi olacak. Dekarda yaklaşık 350 kilogram kök boya bitkisi elde ettik. Yıllar içinde bu verim artıyor." diye konuştu.