Osmanlı kehribarı tespihler görücüye çıktı: Fiyatı 1 milyon lirayı buluyor

''BULUNMADIĞI İÇİN KIYMETİ ARTIYOR''

Diğer Osmanlı kehribarı tespih hakkında da açıklamalarda bulunan Bulut, "1 milyon lira değerindeki tespihimiz ise özel bir ürün. Gramaj olarak biraz daha ağır. Bu ürün neredeyse hiç çekilmemiş. O dönemden bu döneme neredeyse hiç kullanılmadan gelen bir ürün. Bu tespihin fiyatı ise 1 milyon liradır. İsteyen yatırımlık alıyor. İsteyen alıp saklıyor. Çocuklarına ya da torunlarına hatıra bırakmak için alanlar da oluyor. Çok ilgi görüyor. Özellikle tespih mezatlarında ilgi görüyor. Mezatlarda bir günde 1 milyon ve 2 milyonluk satışlarımız oluyor. Osmanlı kehribarı alanlarda artık satmıyor. Bu nedenle çok fazla bulunmuyor. Bulunmadığı için de kıymeti artıyor. Bizim de elimize fazla geçmiyor. Önceden ayda 10 tane elimize geçerken şimdi 2 ya da 3 tane geçiyor" diye konuştu.