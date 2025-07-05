Osmanlı kehribarı tespihler görücüye çıktı: Fiyatı 1 milyon lirayı buluyor
Elazığ’da bir tespih dükkanında satışa çıkan altın püsküllü bir milyon lira değerindeki Osmanlı kehribarı tespihler, büyük ilgi çekiyor.
Elazığ’da el emeğiyle yapılmış ve 1900’lü yıllara ait olduğu belirtilen altın püsküllü Osmanlı kehribar tespihler satışa çıktı. Hadin Bulut tarafından satışa çıkarılan ve fiyatları 800 bin ile 1 milyon lira arasında değişen Osmanlı kehribarları, özellikle yatırım yapmak ve koleksiyonuna katmak isteyenlerin yoğun ilgisini çekiyor.