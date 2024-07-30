Osmanlı mirası çöplüğe döndü! Görenlerin tepkisini çekiyor
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yabani otlar ve çöplerle kaplanan tarihi çeşme, atıl haliyle görenlerin tepkisini çekiyor. Çeşmenin varlığını bilen mahalle sakinleri bölgenin temizlenerek, tarihi yapının gün yüzüne çıkarılmasını istiyor.
Veliahmet Mahallesi'nde Osmanlı döneminde inşa edildiği bilinen tarihi bir çeşme bulunuyor. Kitabesi olmaması sebebiyle kesin olarak tarihi bilinmeyen çeşmenin, 17. ile 18. yüzyıl arasında inşa edildiği öngörülüyor.