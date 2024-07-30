Osmanlı mirası çöplüğe döndü! Görenlerin tepkisini çekiyor

"ZAMANLA BURASI ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ"

Uzun yıllardır Veliahmet Mahallesi'nde ikamet eden Melek Daloğlu ise "Eskiden çeşmenin yanında tarihi bir ev vardı. Zamanla bakılmadığı için 20 yıl önce yıkıldı ve burası çöplük yuvasına döndü. Uzun bir zamanda tinercilerle uğraşmıştık. Etrafta evler yapılınca onlar uzaklaştı fakat burası şimdi çöplüğe döndü. Burada yılan ve kertenkele de var. Bunlar bizim evlerimize giriyor. Tüm mahalle halkı olarak buranın düzenlenmesini istiyoruz. Sinek, yılan, fare, kertenkele sıcaktan zaman zaman evlerimize giriyor" şeklinde konuştu.