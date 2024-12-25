Osmanlı ordusunun en güçlü kuvvetleri: Tarihin seyrini değiştiren 10 Osmanlı askeri birliği

7. LEVENTLER VE DONANMA ASKERLERİ

Osmanlı İmparatorluğu’nun deniz gücünü oluşturan Leventler, Akdeniz’deki Osmanlı üstünlüğünün simgesi haline geldi. Deniz savaşlarında hız ve cesaretleriyle düşmanlarına korku salan bu askerler, Osmanlı donanmasının başarısında kilit rol oynadı.



Osmanlı ordusunun çeşitliliği ve bu kuvvetlerin birbirini tamamlayan yapısı, imparatorluğun askeri başarılarının temelini oluşturuyordu. Hem karada hem de denizde kazandıkları zaferler, tarihe damga vurmalarını sağladı.