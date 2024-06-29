Osmanlı padişahlarının sofrasından eksik olmayan lezzet! Kuşaklar boyu aktarılan miras, 3 bin rakımdan mutfaklara geliyor
Yüksek rakımlı yaylalarda beslenen akkaraman koyunu ile kıl keçisinin sütünden üretilen coğrafi işaretli Erzincan tulum peyniri, olgunlaşma sürecinin ardından satışa sunuluyor.
Yaz sezonunda kentteki zengin bitki örtüsüne sahip 3 bin rakımlı yaylalarda beslenen akkaraman ırkı koyun ve kıl keçisinden elde edilen süt, yöreye özgü Kemah tuzu ve doğal olarak yapılan şirden (peynir mayası) ile mayalanarak Erzincan tulum peyniri elde ediliyor.