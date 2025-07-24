Osmanlı'dan günümüze uzanan lezzet: 41 derecede böyle serinliyorlar
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Muğla'da sıcaktan bunalan vatandaşlar kar helvasıyla serinliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına göre sıcaklıkların 41 dereceyi bulduğu Muğla'da vatandaşlar, geleneksel serinleme yöntemi kar helvasına yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle Menteşe ilçesindeki Perşembe Pazarı'nda satışa sunulan kar helvası, sıcak havadan etkilenen vatandaşların uğrak noktası oldu.