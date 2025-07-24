Osmanlı'dan günümüze uzanan lezzet: 41 derecede böyle serinliyorlar

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Muğla'da sıcaktan bunalan vatandaşlar kar helvasıyla serinliyor.

Osmanlı'dan günümüze uzanan lezzet: 41 derecede böyle serinliyorlar - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına göre sıcaklıkların 41 dereceyi bulduğu Muğla'da vatandaşlar, geleneksel serinleme yöntemi kar helvasına yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle Menteşe ilçesindeki Perşembe Pazarı'nda satışa sunulan kar helvası, sıcak havadan etkilenen vatandaşların uğrak noktası oldu.

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Osmanlı'dan günümüze uzanan lezzet: 41 derecede böyle serinliyorlar - 2

Doğallığıyla dikkat çeken kar helvası; vişne, karadut, üzüm pekmezi ve özel iksir şerbeti olmak üzere dört farklı tatla sunuluyor. 14 yıldır kar helvası satan Süleyman Çırpı, kışın dağlardan toplanarak kuyularda saklanan karın yaz aylarında geleneksel yöntemlerle şerbetlenerek satışa sunulduğunu belirtti.

Osmanlı'dan günümüze uzanan lezzet: 41 derecede böyle serinliyorlar - 3

Çırpı, "Kar, doğal kardır. Kışın kar kuyularına basılır. Şerbetlerimizin hepsi el yapımı. En güzeli de insanların bir bardak kar helvası aldıktan sonra gözlerindeki mutluluğu görmek. Özellikle çocukların yüzündeki o neşeyi görmek bana büyük onur veriyor" dedi.


Osmanlı'dan günümüze uzanan lezzet: 41 derecede böyle serinliyorlar - 4

SICAKLAR ARTIYOR, TALEP KATLANIYOR

Süleyman Çırpı, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 44-45 dereceye kadar yükselebileceğini hatırlatarak, serinlemek isteyen vatandaşların kar helvasına olan ilgisinin geçtiğimiz haftalara kıyasla ciddi şekilde arttığını söyledi.

Osmanlı'dan günümüze uzanan lezzet: 41 derecede böyle serinliyorlar - 5

OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE UZANAN LEZZET

Kar helvasının kökeninin Osmanlı saray mutfağına dayandığını belirten Çırpı, elektrik ve soğutucuların olmadığı dönemde saray halkının hem tatlı hem de serinletici bir alternatif olarak bu lezzeti tercih ettiğini söyleyerek, "Bu bir kültürdür. Osmanlı döneminde dondurma yoktu. Elektrik, buzdolabı da yoktu. Saraylarda bu kar tatlısı tüketilirdi. Biz de bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

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