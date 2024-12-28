Osmanlı'nın meşhur küstüm aynası: "Bunu kullanan eşiyle küs kalmıyor"
Osmanlı dönemine ait "küstüm aynası", gelinlerin dargınlıklarını ifade etmek için kullandığı anlamlı bir gelenek olarak günümüzde antika meraklılarının ilgisini çekiyor. 30 yıldır antika eserlerle ilgilenen esnaf o dönemde dargınlıkların genellikle bir günle sınırlı olduğunu aktardı.
Osmanlı dönemine ait "küstüm aynası", evli çiftlerin arasındaki dargınlıkları sona erdiren özel bir gelenek olarak günümüzde antika pazarlarında dikkat çekiyor.
Yüzyıllardır süren gelenekte, gelin eşine küstüğünde aynayı çevirir ve gönlünü alana kadar beklerdi.
Günümüzde çok az kişi tarafından bilinen bu gelenek çerçevesinde aynalar antika pazarında sergileniyor.