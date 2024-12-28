Osmanlı'nın meşhur küstüm aynası: "Bunu kullanan eşiyle küs kalmıyor"

Osmanlı dönemine ait "küstüm aynası", gelinlerin dargınlıklarını ifade etmek için kullandığı anlamlı bir gelenek olarak günümüzde antika meraklılarının ilgisini çekiyor. 30 yıldır antika eserlerle ilgilenen esnaf o dönemde dargınlıkların genellikle bir günle sınırlı olduğunu aktardı.

Osmanlı'nın meşhur küstüm aynası: "Bunu kullanan eşiyle küs kalmıyor" - 1

Osmanlı dönemine ait "küstüm aynası", evli çiftlerin arasındaki dargınlıkları sona erdiren özel bir gelenek olarak günümüzde antika pazarlarında dikkat çekiyor.

Yüzyıllardır süren gelenekte, gelin eşine küstüğünde aynayı çevirir ve gönlünü alana kadar beklerdi.

Günümüzde çok az kişi tarafından bilinen bu gelenek çerçevesinde aynalar antika pazarında sergileniyor.

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Osmanlı'nın meşhur küstüm aynası: "Bunu kullanan eşiyle küs kalmıyor" - 2

Geleneğe göre, çiftlerden biri eşine küstüğünde aynayı ters çevrilip gönül alana kadar öyle durur, gönül alındıktan sonra ise düz yüzü çevrilir.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de kurulan antika festivalinde en özel parçalardan biri olan ayna, çiftler tarafından özellikle hikayesiyle dikkat çekiyor.

Osmanlı'nın meşhur küstüm aynası: "Bunu kullanan eşiyle küs kalmıyor" - 3

30 yıldır antika eserlerle ilgilenen esnaf Cüneyt Başar, Osmanlı dönemine ait "küstüm aynası" adlı antika eserin elinde bulunduğunu belirtti.

Aynanın iç kısmının kehribar, dış yüzeyinin ise gümüş kaplama olduğunu ifade eden esnaf, eski zamanlarda gelinlerin eşlerine küstüklerinde bu aynayı ters astıklarını, ancak o dönemde dargınlıkların genellikle bir günle sınırlı olduğunu aktardı.

Osmanlı'nın meşhur küstüm aynası: "Bunu kullanan eşiyle küs kalmıyor" - 4

Başar elindeki aynanın yaklaşık 100 yaşında olduğunu ve dört parçadan oluşan setin diğer parçalarının satıldığını söyledi.

Antika eserlerin genellikle köylerden çıktığını, ancak günümüzde değerinin farkına varıldığı için kimsenin bu tür eserleri satmak istemediğini belirtti. 

Osmanlı'nın meşhur küstüm aynası: "Bunu kullanan eşiyle küs kalmıyor" - 5

Ayrıca, artan hurda fiyatlarının dekoratif ürünleri pahalı hale getirdiğini, ancak "küstüm aynası"nın ortalama bin TL'ye satıldığını ifade etti. Eserin, evlerine alacak her çiftin dargınlıklarını hızla çözebileceğini dile getirdi.

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