Osmanlı'nın meşhur küstüm aynası: "Bunu kullanan eşiyle küs kalmıyor"

Geleneğe göre, çiftlerden biri eşine küstüğünde aynayı ters çevrilip gönül alana kadar öyle durur, gönül alındıktan sonra ise düz yüzü çevrilir.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de kurulan antika festivalinde en özel parçalardan biri olan ayna, çiftler tarafından özellikle hikayesiyle dikkat çekiyor.