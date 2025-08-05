Osmanlı'nın önemli aliminin kabri: Son hali içler acısı

''DÖNEMİN EN ÖNEMLİ ALİMLERİNDENDİ''

Yaşadığı dönemde birçok ilimde ön plana çıkan Molla Arap Hazretleri'nin günümüzdeki kabrinin, şahsına yakışmadığını söyleyen Günay, "Kimya ilminde çok ileri derecede ön planda ve kitapları var. Arapça lisanını da aynı şekilde iyi biliyor. Hadis ilminde de öyle. Kendisi çok yönlü bir şahsiyet. Balkanlar'da bulunuyor. Üsküp'te orada mescit yaptırıyor, camiler yaptırıyor. Bursa'mızda metfun ama maalesef çok tanınmıyor. Tanıtılmamış, bilinmemiş. Bu anlamda büyük bir eksiklik var bulunmuş olduğu kabre baktığımız zaman. Hiç hak etmediği bir tablo var burada. Hayatını anlatan bir yazı var. O bile çok kötü bir vaziyette. Bunun haricinde mezar aynı şekilde.'' dedi.

Günay, kabre hak ettiği özenin gösterilmesi gerektiğini vurguladı.