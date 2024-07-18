Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor: Yıldız Sarayı 100 yıldır kapalıydı

Osmanlı İmparatorluğu'nun son sarayı olan İstanbul'daki Yıldız Sarayı'nda 5 yıldır devam eden restorasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Sarayın kapıları ilk kez, müze olarak vatandaşlara açılacak.

Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor: Yıldız Sarayı 100 yıldır kapalıydı - 1

Osmanlı Devleti'nin son sarayı, tarihte derin izler bırakan olayların tanığı Yıldız Sarayı, 19 Temmuz'da ziyarete açılacak.

Sultan III. Selim zamanında yaptırılan ve Sultan II. Abdülhamid zamanında genişletilerek devlet sarayı haline getirilen Yıldız Sarayı kompleksinin yenilenme sürecinin ardından açılacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor: Yıldız Sarayı 100 yıldır kapalıydı - 2

Uzun yıllar devam eden restorasyon, konservasyon ve peyzaj çalışmaları tamamlanan Yıldız Sarayı'nda "Büyük Mabeyn Köşkü" , "Çit Kasrı", "Küçük Mabeyn Köşkü" ve "Harem Dairesi" başta olmak üzere birçok yapı, tarihinde ilk kez ziyaretçiyle buluşacak.

Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor: Yıldız Sarayı 100 yıldır kapalıydı - 3

Saray Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 19 Temmuz Cuma günü müze olarak açılacak.

Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor: Yıldız Sarayı 100 yıldır kapalıydı - 4

OSMANLI DEVLETİ'NİN SON SARAYI

Yıldız Sarayı kompleksi, Osmanlı Devleti'nin son sarayı olması açısından ayrı bir önem taşıyor.

Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor: Yıldız Sarayı 100 yıldır kapalıydı - 5

Sultan III. Selim'in (1789-1807) annesi Mihrişah Sultan için yaptırılan saray asıl şeklini Sultan II. Abdülhamid döneminde aldı. Saray, 33 yıl boyunca devletin yönetim merkezi, Sultan'ın ve ailesinin ikametgahı olarak kullanıldı.

Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor: Yıldız Sarayı 100 yıldır kapalıydı - 6

Köşkler, yönetim ve koruma yapılarıyla parklar bütününden oluşan Yıldız Sarayı, Sultan II. Abdülhamid'in 1909'da tahttan indirilmesiyle önemini yitirdi.

Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor: Yıldız Sarayı 100 yıldır kapalıydı - 7

Son Osmanlı padişahı Sultan VI. Mehmed Vahdeddin döneminde de bir süre kullanılan saray, 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla kapılarını tümüyle dış dünyaya kapattı.

Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor: Yıldız Sarayı 100 yıldır kapalıydı - 8

2018'DE MİLLİ SARAYLARA DEVREDİLDİ

Yıldız Sarayı, 1924'te Erkan-ı Harbiye Mektebi'ne tahsis edildi ve 1946'dan itibaren uzunca dönem "Harp Akademileri" olarak kullanıldı. Kültür Bakanlığı çatısı altında 1978'de hizmet veren kompleks, 2015'te Cumhurbaşkanlığına bağlandı. Milli Saraylara 2018'de devredilen saray, aynı yıl restorasyona alındı.

Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor: Yıldız Sarayı 100 yıldır kapalıydı - 9

Beşiktaş'ın Yıldız tepesinde yaklaşık 500 bin metrekarelik bir alana kurulan Yıldız Sarayı kompleksi, pazartesi dışında her gün ziyarete açık olacak.

Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor: Yıldız Sarayı 100 yıldır kapalıydı - 10
Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor: Yıldız Sarayı 100 yıldır kapalıydı - 11
Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor: Yıldız Sarayı 100 yıldır kapalıydı - 12
Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor: Yıldız Sarayı 100 yıldır kapalıydı - 13
Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor: Yıldız Sarayı 100 yıldır kapalıydı - 14
Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor: Yıldız Sarayı 100 yıldır kapalıydı - 15
Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor: Yıldız Sarayı 100 yıldır kapalıydı - 16
Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor: Yıldız Sarayı 100 yıldır kapalıydı - 17
Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor: Yıldız Sarayı 100 yıldır kapalıydı - 18
Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor: Yıldız Sarayı 100 yıldır kapalıydı - 19
Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor: Yıldız Sarayı 100 yıldır kapalıydı - 20
Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor: Yıldız Sarayı 100 yıldır kapalıydı - 21
Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor: Yıldız Sarayı 100 yıldır kapalıydı - 22
Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor: Yıldız Sarayı 100 yıldır kapalıydı - 23
Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor: Yıldız Sarayı 100 yıldır kapalıydı - 24
Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor: Yıldız Sarayı 100 yıldır kapalıydı - 25
Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor: Yıldız Sarayı 100 yıldır kapalıydı - 26
Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor: Yıldız Sarayı 100 yıldır kapalıydı - 27
Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor: Yıldız Sarayı 100 yıldır kapalıydı - 28
Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor: Yıldız Sarayı 100 yıldır kapalıydı - 29
Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor: Yıldız Sarayı 100 yıldır kapalıydı - 30
Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor: Yıldız Sarayı 100 yıldır kapalıydı - 31
Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor: Yıldız Sarayı 100 yıldır kapalıydı - 32
Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor: Yıldız Sarayı 100 yıldır kapalıydı - 33
Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor: Yıldız Sarayı 100 yıldır kapalıydı - 34
Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor: Yıldız Sarayı 100 yıldır kapalıydı - 35
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