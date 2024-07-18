Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor: Yıldız Sarayı 100 yıldır kapalıydı
Osmanlı İmparatorluğu'nun son sarayı olan İstanbul'daki Yıldız Sarayı'nda 5 yıldır devam eden restorasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Sarayın kapıları ilk kez, müze olarak vatandaşlara açılacak.
Osmanlı Devleti'nin son sarayı, tarihte derin izler bırakan olayların tanığı Yıldız Sarayı, 19 Temmuz'da ziyarete açılacak.
Sultan III. Selim zamanında yaptırılan ve Sultan II. Abdülhamid zamanında genişletilerek devlet sarayı haline getirilen Yıldız Sarayı kompleksinin yenilenme sürecinin ardından açılacak.