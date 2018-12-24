NTV

ÖSO Münbiç'e ilerliyor

Anadolu Ajansı

ÖSO, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK ve Esad rejimi ile cephe hatlarına askeri birlikler gönderdi.

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    Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan bölgelerdeki cephe hatlarına askeri birlikler gönderdi.

    ÖSO MÜNBİÇ YOLUNDA (VİDEO)

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    ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni, eğitimini tamamlayan unsurlarını, ağır silahlı arazi ve zırhlı araçlarıyla, terör örgütü YPG/PKK ile Beşşar Esed rejimi güçleriyle olan sınır hatlarına yönlendirdi.
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    YPG/PKK işgalindeki Münbiç bölgesine sevk edilen kuvvetlerin Türkiye'nin Münbiç'e yapması muhtemel operasyonda önemli görevler üstleneceği öğrenildi.
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    AA muhabirine açıklama yapan birlik komutanlarından Binbaşı Ebu Yezen, "Birliklerimiz, terör örgütlerinin işgal ettiği bölgelerin temas hatlarına doğru yola çıktı" dedi.
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    Münbiç’te hayatlarını devam ettiren sivillerin YPG/PKK'nın konuşlandığı noktalardan uzak durmaları gerektiğini belirten Ebu Yezen, "Örgüt üyelerini Münbiç’ten temizleyerek Münbiç’i özgürlüğüne kavuşturacağız” açıklamasında bulundu.
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