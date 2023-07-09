ÖSYM 2023 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi paylaştı: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Haziran ayında gerçekleştirilen YKS'nin (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçları için nefesler tutuldu. Sonuçların açıklanması ardından ÖSYM tarafından tercih sürecinin ayrıntıları paylaşılacak. 2023 sonuç tarihi sınav takvimiyle belirtilmişti. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2023 oturumları 17-18 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. YKS oturumlarıTürkiye'deki tüm illerle birlikte KKTC'de gerçekleştirildi.