ÖSYM 2023 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi paylaştı: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haziran ayında gerçekleştirilen YKS'nin (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçları için nefesler tutuldu. Sonuçların açıklanması ardından ÖSYM tarafından tercih sürecinin ayrıntıları paylaşılacak. 2023 sonuç tarihi sınav takvimiyle belirtilmişti. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖSYM 2023 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi paylaştı: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2023 oturumları 17-18 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. YKS oturumlarıTürkiye'deki tüm illerle birlikte KKTC'de gerçekleştirildi.

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ÖSYM 2023 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi paylaştı: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

YKS SONUÇ TARİHİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 ÖSYM takviminde yer alıyor. Takvime göre; YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde ilan edilecek.

ÖSYM 2023 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi paylaştı: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Üniversite adayları, 2023 YKS sonuçlarını TC. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden görüntüleyebilecek.

ÖSYM 2023 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi paylaştı: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

TERCİH SÜRECİ İÇİN GERİ SAYIM

YKS sonuçlarının açıklanması ardından tercih süreci başlayacak. Adaylar, tercihlerini belirtilen tarihler arasında gerçekleştirecek.

ÖSYM 2023 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi paylaştı: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 5

BARAJ PUANI GEÇEN YIL KALKMIŞTI

2022-YKS'den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı. Bu düzenlemeyle bu yıl artık puanı hesaplanan tüm adaylar sisteme dahil edildi ve tercih yapabilir hale geldi.

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