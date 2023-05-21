2023 EKYS soruları ve cevap anahtarı paylaşıldı: EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKYS (Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı) soruları ve cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM, EKYS soruları ve cevaplarını resmi internet adresi üzerinden paylaştı. Soruların yayımlanması ardından gözler 2023 EKYS sonuçlarına çevrildi. Peki, EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 EKYS soruları ve cevap anahtarı paylaşıldı: EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

ÖSYM tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda EKYS (Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı) 21 Mayıs 2023 Pazar günü yapıldı. Sınavın tamamlanması ardından EKYS (Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı) soru-cevap duyurusu geldi.

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2023 EKYS soruları ve cevap anahtarı paylaşıldı: EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

SORU-CEVAP DUYURUSU

ÖSYM, soru ve cevap duyurusunda; "21 Mayıs 2023 tarihinde uygulanan 2023 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’nın (2023-MEB-EKYS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 21 Mayıs 2023 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 31 Mayıs 2023 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz." ifadelerini kullandı.

2023 EKYS soruları ve cevap anahtarı paylaşıldı: EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

2023 EKYS SONUÇ TARİHİ

21 Mayıs 2023 tarihinde yapılan EKYS'nin sonuçları 9 Haziran 2023 tarihinde açıklanacak.

2023 EKYS soruları ve cevap anahtarı paylaşıldı: EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sonuçlar, online sistem üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar sonuçlara T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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