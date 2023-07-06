ÖSYM duyurdu: KPSS-2023/1 tercihleri başladı (KPSS tercih kılavuzu paylaşıldı)

KPSS-2023/1 kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için tercih süreci başladı. Adaylar, tercihlerini belirlenen tarihlerde KKPSS-2023/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.

ÖSYM duyurdu: KPSS-2023/1 tercihleri başladı (KPSS tercih kılavuzu paylaşıldı) - 1

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. KPSS-2023/1 tercih kılavuzunun paylaşılması ardından adayların tercihleri alınmaya başlandı.

KPSS-2023/1 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

TÜRKİYE HABERLERİ

ÖSYM duyurdu: KPSS-2023/1 tercihleri başladı (KPSS tercih kılavuzu paylaşıldı) - 2

KPSS-2023/1 TERCİH TARİHLERİ

Adaylar KPSS-2023/1 tercihlerini 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebilecekler. İnternetten tercih gönderme işlemleri 13 Temmuz 2023 günü, saat 23.59’da sona erecek.

ÖSYM duyurdu: KPSS-2023/1 tercihleri başladı (KPSS tercih kılavuzu paylaşıldı) - 3

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak.

ÖSYM duyurdu: KPSS-2023/1 tercihleri başladı (KPSS tercih kılavuzu paylaşıldı) - 4

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 6 Temmuz 2023 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 13 Temmuz 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

ÖSYM duyurdu: KPSS-2023/1 tercihleri başladı (KPSS tercih kılavuzu paylaşıldı) - 5

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir." denildi.

DAHA FAZLA GÖSTER