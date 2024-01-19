ÖSYM duyurdu: KPSS-2024/3 tercih kılavuzu yayımlandı (MEB sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri)
ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2024/3: Milli Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınmasına dair tercih kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan kılavuza göre, adaylar tercihlerini 19-25 Ocak 2024 tarihleri arasında yapabilecek.
KPSS-2024/3 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına başvurmak isteyen vatandaşlar, tercih kılavuzundaki ayrıntılara dikkat ederek işlemlerini gerçekleştirebilecek.