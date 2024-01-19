ÖSYM duyurdu: KPSS-2024/3 tercih kılavuzu yayımlandı (MEB sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri)

ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2024/3: Milli Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınmasına dair tercih kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan kılavuza göre, adaylar tercihlerini 19-25 Ocak 2024 tarihleri arasında yapabilecek.

ÖSYM duyurdu: KPSS-2024/3 tercih kılavuzu yayımlandı (MEB sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri) - 1

KPSS-2024/3 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına başvurmak isteyen vatandaşlar, tercih kılavuzundaki ayrıntılara dikkat ederek işlemlerini gerçekleştirebilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

ÖSYM duyurdu: KPSS-2024/3 tercih kılavuzu yayımlandı (MEB sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri) - 2

TERCİH TARİHLERİ

Adaylar tercihlerini, 19-25 Ocak 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 19 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 25 Ocak 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

ÖSYM duyurdu: KPSS-2024/3 tercih kılavuzu yayımlandı (MEB sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri) - 3

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/3 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 19-25 Ocak 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 19 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 25 Ocak 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2024/3 Tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. 

Milli Eğitim Bakanlığı KPSS-2024/3 Tercih Kılavuzu

ÖSYM duyurdu: KPSS-2024/3 tercih kılavuzu yayımlandı (MEB sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri) - 4

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ İLAN EDİLMESİ

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecekler. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecek. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek.

Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğrenecekler.

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