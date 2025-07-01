ÖSYM duyurdu: ÖGG soruları ve cevapları yayımlandı (2025 Haziran ayı ÖGG soruları ve cevapları görüntüleme)

Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 29 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti. EGM'ye bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ÖGG'nin sınav soruları ve cevap anahtarları online olarak paylaşıldı.

ÖSYM duyurdu: ÖGG soruları ve cevapları yayımlandı (2025 Haziran ayı ÖGG soruları ve cevapları görüntüleme) - 1

Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sınavına katılan adaylar, sonuçlar açıklanmadan önce puanlarını tahmini olarak hesaplamak için soruların ve cevap anahtarının yayımlanmasını bekliyordu, beklenen duyuru yayımlandı. 


TÜRKİYE HABERLERİ

ÖSYM duyurdu: ÖGG soruları ve cevapları yayımlandı (2025 Haziran ayı ÖGG soruları ve cevapları görüntüleme) - 2

ÖGG SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

115. dönem ÖGG soruları ve cevapları, 1 Temmuz 2025 Salı günü  paylaşıld. 

Adaylar, yazılı sınav sorularına 2-4 Temmuz 2025 tarihleri arasında itiraz edebilecek. Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçları ise 11 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

ÖGG SORU VE CEVAP KİTAPÇIKLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

ÖSYM duyurdu: ÖGG soruları ve cevapları yayımlandı (2025 Haziran ayı ÖGG soruları ve cevapları görüntüleme) - 3

ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Özel Güvenlik Sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" internet adresi üzerinden görüntülenebilecek.

ÖSYM duyurdu: ÖGG soruları ve cevapları yayımlandı (2025 Haziran ayı ÖGG soruları ve cevapları görüntüleme) - 4

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçları, 18 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

Adaylar yazılı sınav sonucuna 21-23 Temmuz 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek. Yapılan yazılı sınav itiraz sonuçları ise 24 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

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