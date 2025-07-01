ÖSYM duyurdu: ÖGG soruları ve cevapları yayımlandı (2025 Haziran ayı ÖGG soruları ve cevapları görüntüleme)
Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 29 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti. EGM'ye bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ÖGG'nin sınav soruları ve cevap anahtarları online olarak paylaşıldı.
Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sınavına katılan adaylar, sonuçlar açıklanmadan önce puanlarını tahmini olarak hesaplamak için soruların ve cevap anahtarının yayımlanmasını bekliyordu, beklenen duyuru yayımlandı.