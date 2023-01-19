ÖSYM duyurular ekranında paylaştı: KPSS-2023/3 tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM duyurular ekranından KPSS-2023/3 tercih sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "KPSS-2023/3: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı" denildi. Adaylar, KPSS-2023/3 yerleştirme sonucunu ÖSYM duyurular ekranından öğrenebilecek.

ÖSYM duyurular ekranında paylaştı: KPSS-2023/3 tercih sonuçları açıklandı - 1

KPSS-2023/3 tercih sonuçlarıyla ilgili beklenen açıklama 19 Ocak tarihinde geldi. Tercihlerin değerlendirilmesi ardından KPSS-2023/3 yerleştirme sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden açıklandı.

ÖSYM duyurular ekranında paylaştı: KPSS-2023/3 tercih sonuçları açıklandı - 2

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada; 

"06-11 Ocak 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/3 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 19 Ocak 2023 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir." denildi. 

ÖSYM duyurular ekranında paylaştı: KPSS-2023/3 tercih sonuçları açıklandı - 3

KPSS/3 TERCİH SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=9583 ekranına T.C numarası ve aday şifrelerini girerek sonuçlarını görüntüleyebilecek.

ÖSYM SONUÇ EKRANI

ÖSYM duyurular ekranında paylaştı: KPSS-2023/3 tercih sonuçları açıklandı - 4

"KPSS-2023/3 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sözleşmeli pPersonel pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler de ÖSYM duyurular ekranından adaylarla paylaşıldı.

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