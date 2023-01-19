ÖSYM duyurular ekranında paylaştı: KPSS-2023/3 tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada;

"06-11 Ocak 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/3 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 19 Ocak 2023 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir." denildi.