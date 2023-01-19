ÖSYM duyurular ekranında paylaştı: KPSS-2023/3 tercih sonuçları açıklandı

KPSS-2023/3 tercih sonuçlarıyla ilgili beklenen açıklama 19 Ocak tarihinde geldi. Tercihlerin değerlendirilmesi ardından KPSS-2023/3 yerleştirme sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden açıklandı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada;
"06-11 Ocak 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/3 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 19 Ocak 2023 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir." denildi.
Adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=9583 ekranına T.C numarası ve aday şifrelerini girerek sonuçlarını görüntüleyebilecek.
"KPSS-2023/3 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sözleşmeli pPersonel pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler de ÖSYM duyurular ekranından adaylarla paylaşıldı.