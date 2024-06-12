ÖSYM görevli ücreti sorgulama 2024: YKS görevi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 sınav görevlisi ücreti ne kadar?

ÖSYM görevli ücreti, 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavlarının ardından, okullarda görevli olan kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yapılan YKS sınavları sonrasında birçok öğretmen, okul ve sınıflarda gözetmen olarak görev aldı. Sınavların tamamlanmasının ardından ise ÖSYM görevli ücretlerinin yatırılacağı tarih merak edilmeye başladı. Peki, ÖSYM görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 YKS sınav görevli ücreti ne kadar?