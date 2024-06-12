ÖSYM görevli ücreti sorgulama 2024: YKS görevi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 sınav görevlisi ücreti ne kadar?

ÖSYM görevli ücretlerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, 2024 YKS oturumlarında (TYT, AYT, YDT) sınav görevlisi olan görevliler tarafından sorgulanmaya başladı. 8-9 Haziran'da yapılan YKS sınavlarında gözetmen olarak görev yapan kişilerin ücretleri, yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanıyor. Peki, ÖSYM görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 YKS sınav görevli ücreti ne kadar?

ÖSYM görevli ücreti sorgulama 2024: YKS görevi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 sınav görevlisi ücreti ne kadar? - 1

ÖSYM görevli ücreti, 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavlarının ardından, okullarda görevli olan kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yapılan YKS sınavları sonrasında birçok öğretmen, okul ve sınıflarda gözetmen olarak görev aldı. Sınavların tamamlanmasının ardından ise ÖSYM görevli ücretlerinin yatırılacağı tarih merak edilmeye başladı. Peki, ÖSYM görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 YKS sınav görevli ücreti ne kadar?

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ÖSYM görevli ücreti sorgulama 2024: YKS görevi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 sınav görevlisi ücreti ne kadar? - 2

2024 ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

ÖSYM görevli ücretleri, sınav görevlilerine belirtilen tarihlerde hesaplarına yatırılmaktadır.

Ödemeler için net bir tarih belirtilmedi fakat geçtiğimiz sene uygulanan YKS sınavlarının ardından, sınav görevlisi ücretleri de bir sonraki hafta hesaplara yatırılmıştı.

Buna göre; ÖSYM görevli ücretlerinin bu yıl bayram sonrasında yani 24-28 Haziran'da hesaplara yatırılacağı öngörülüyor.

ÖSYM görevli ücreti sorgulama 2024: YKS görevi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 sınav görevlisi ücreti ne kadar? - 3

2024 GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024 sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmaktadır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir.

İşte sınav görevlisi ücretleri tutarı;

ÖSYM görevli ücreti sorgulama 2024: YKS görevi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 sınav görevlisi ücreti ne kadar? - 4

Salon Başkanı: 1.057 TL

Gözetmen: 1.025 TL

Yedek Gözetmen: 769 TL

Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL

Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL

E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL

E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL

E-Sınav Gözetmen: 769 TL

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