ÖSYM görevli ücreti sorgulama 2024: YKS görevi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 sınav görevlisi ücreti ne kadar?
ÖSYM görevli ücretlerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, 2024 YKS oturumlarında (TYT, AYT, YDT) sınav görevlisi olan görevliler tarafından sorgulanmaya başladı. 8-9 Haziran'da yapılan YKS sınavlarında gözetmen olarak görev yapan kişilerin ücretleri, yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanıyor. Peki, ÖSYM görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 YKS sınav görevli ücreti ne kadar?
ÖSYM görevli ücreti, 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavlarının ardından, okullarda görevli olan kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yapılan YKS sınavları sonrasında birçok öğretmen, okul ve sınıflarda gözetmen olarak görev aldı. Sınavların tamamlanmasının ardından ise ÖSYM görevli ücretlerinin yatırılacağı tarih merak edilmeye başladı. Peki, ÖSYM görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 YKS sınav görevli ücreti ne kadar?