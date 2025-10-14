ÖSYM KPSS 2025/5 tercih sonuçları bekleniyor: Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı tercih (atama) sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler atama sonuçlarında

Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 6 Ekim'de tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte başvuruda bulunan adayların gündeminde yer alıyor. Bakanlık bünyesine alımı yapılacak 15 bin 247 personel için kadro ve branş dağılımı belli oldu. Sağlık teknikeri, fizyoterapist, avukat, hemşire gibi birçok pozisyon için tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler atama ve yerleştirme takvimine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?