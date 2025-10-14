ÖSYM KPSS 2025/5 tercih sonuçları bekleniyor: Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı tercih (atama) sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler atama sonuçlarında
Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS 2025/5 tercih sonuçları, atama bekleyen sağlık personelleri tarafından sorgulanmaya başladı. Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı personel alım süreci kapsamında yapılan KPSS 2025/5 tercihleri 29 Eylül-6 Ekim tarihinde tamamlandı. Şimdi gözler, 15 bin 247 sözleşmeli personel alımına ilişkin atama sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Adaylar, tercihlerini ÖSYM üzerinden tamamladıktan sonra büyük bir heyecanla sonuç duyurusunu bekliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından açıklanması beklenen tarih.
Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 6 Ekim'de tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte başvuruda bulunan adayların gündeminde yer alıyor. Bakanlık bünyesine alımı yapılacak 15 bin 247 personel için kadro ve branş dağılımı belli oldu. Sağlık teknikeri, fizyoterapist, avukat, hemşire gibi birçok pozisyon için tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler atama ve yerleştirme takvimine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?