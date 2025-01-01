ÖSYM merkezi atama sonuçları: KPSS 2024/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2024/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



KPSS 2024/2 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.



26 Aralık'ta sona erecek olan tercih işlemlerinin ardından, sonuçların ocak ayı itibarıyla açıklanması bekleniyor.



Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, açıklandığı tarihten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.