ÖSYM merkezi atama sonuçları: KPSS 2024/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS-2024/2 merkezi atama tercihleri geride kaldı. Kamuda memur olma hayali kuran adaylar tercih sürecini geride bıraktı ve sonuçlara odaklandı. 26 Aralık'ta sona eren tercih işlemlerinin ardından gözler tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, KPSS merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS-2024/2 merkezi atama tercih süreci sona erdi. KPSS 2024/2 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden tercihlerini tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. İşte, ÖSYM merkezi atama sonuçlarına dair bilgiler...