ÖSYM MSÜ taban puanları ve başarı sıralamaları: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay MYO en düşük kaç puanla alım yapıyor?
Üniversite eğitimlerini, Milli Savunma Üniversitesi’nde sürdürmek isteyen binlerce aday, 23 Şubat tarihinde düzenlenecek MSÜ oturumlarına katılıyor. 4 yıllık Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp okullarında eğitim almak isteyen öğrencileri, sınavdan en düşük elde etmesi gereken puanları gündemine aldı. MSÜ sınav sonuçları 18 Mart tarihinde başlayacak ve adaylar ÖSYM tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda sınavdan elde ettikleri puanlara göre tercihlerini şekillendirecek. MSÜ taban puanları, öğrencilere tercih sürecinde yol gösterecek. Başarı sıralamaları ise her yıl diğer öğrencilerin durumlarına göre farklılık gösterebiliyor. Peki MSÜ taban puanları 2025 açıklandı mı? MSÜ en düşük kaç puanla alım yapıyor? İşte, Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve Astsubay MYO taban puanları…
MSÜ taban puanları ve başarı sıralamaları, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ile birlikte tekrar gündeme geldi. Harp okullarında eğitim almak isteyen 600 binden fazla aday sınava başvuru yaparken gözler puanlara çevrildi. MSÜ sınavında adayların Türkçe, Temel Matematik, Fen Bilimler ve Sosyal Bilimler oturumlarında doğru-yanlış cevap sayılarına göre sayısal, eşit ağırlık, sözel ve genel puan türleri hesaplanacak. Adaylar sınavdan elde ettikleri puanlarla birlikte 2 ve 4 yıllık Kara, Deniz, Hava Harp okulları ile Meslek Yüksekokulu’nu tercih edebilecek. Peki MSÜ taban puanları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, son olarak yapılan en düşük puanlar…