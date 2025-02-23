ÖSYM MSÜ taban puanları ve başarı sıralamaları: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay MYO en düşük kaç puanla alım yapıyor?

MSÜ TABAN PUANLARI 2025 BELLİ OLDU MU?

MSÜ taban puanları her yıl farklılık gösteriyor. ÖSYM tarafından son olarak 2024 yılında alım yapılan en düşük puanlar açıklandı. MSÜ taban puanları alım yapılan en düşük puanı, tavan puan ise en yüksek puanı ifade ediyor. Harp okulu ve Meslek Yüksekokulu’nda ise erkek-kadın adaylara göre puanlar farklı olabiliyor. 2024 yılında yapılan alımlarda en düşük taban puanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.