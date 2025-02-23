ÖSYM MSÜ taban puanları ve başarı sıralamaları: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay MYO en düşük kaç puanla alım yapıyor?

Üniversite eğitimlerini, Milli Savunma Üniversitesi’nde sürdürmek isteyen binlerce aday, 23 Şubat tarihinde düzenlenecek MSÜ oturumlarına katılıyor. 4 yıllık Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp okullarında eğitim almak isteyen öğrencileri, sınavdan en düşük elde etmesi gereken puanları gündemine aldı. MSÜ sınav sonuçları 18 Mart tarihinde başlayacak ve adaylar ÖSYM tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda sınavdan elde ettikleri puanlara göre tercihlerini şekillendirecek. MSÜ taban puanları, öğrencilere tercih sürecinde yol gösterecek. Başarı sıralamaları ise her yıl diğer öğrencilerin durumlarına göre farklılık gösterebiliyor. Peki MSÜ taban puanları 2025 açıklandı mı? MSÜ en düşük kaç puanla alım yapıyor? İşte, Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve Astsubay MYO taban puanları…

ÖSYM MSÜ taban puanları ve başarı sıralamaları: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay MYO en düşük kaç puanla alım yapıyor? - 1

MSÜ taban puanları ve başarı sıralamaları, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ile birlikte tekrar gündeme geldi. Harp okullarında eğitim almak isteyen 600 binden fazla aday sınava başvuru yaparken gözler puanlara çevrildi. MSÜ sınavında adayların Türkçe, Temel Matematik, Fen Bilimler ve Sosyal Bilimler oturumlarında doğru-yanlış cevap sayılarına göre sayısal, eşit ağırlık, sözel ve genel puan türleri hesaplanacak.  Adaylar sınavdan elde ettikleri puanlarla birlikte 2 ve 4 yıllık Kara, Deniz, Hava Harp okulları ile Meslek Yüksekokulu’nu tercih edebilecek. Peki MSÜ taban puanları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, son olarak yapılan en düşük puanlar…

TÜRKİYE HABERLERİ

ÖSYM MSÜ taban puanları ve başarı sıralamaları: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay MYO en düşük kaç puanla alım yapıyor? - 2

MSÜ TABAN PUANLARI 2025 BELLİ OLDU MU?

MSÜ taban puanları her yıl farklılık gösteriyor. ÖSYM tarafından son olarak 2024 yılında alım yapılan en düşük puanlar açıklandı. MSÜ taban puanları alım yapılan en düşük puanı, tavan puan ise en yüksek puanı ifade ediyor. Harp okulu ve Meslek Yüksekokulu’nda ise erkek-kadın adaylara göre puanlar farklı olabiliyor.  2024 yılında yapılan alımlarda en düşük taban puanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ÖSYM MSÜ taban puanları ve başarı sıralamaları: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay MYO en düşük kaç puanla alım yapıyor? - 3

HARP OKULU ERKEK ADAYLAR

Hava Harp Okulu (HHO) Puan Türü: Sayısal 360,41074 puan

KHO, DHO, SG Puan Türü Sayısal 303,88396

Kara Harp Okulu (KHO) Puan Türü Eşit Ağırlık 303, 19929

Kara Harp Okulu (KHO) Puan Türü Sözel: 342,96547

ÖSYM MSÜ taban puanları ve başarı sıralamaları: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay MYO en düşük kaç puanla alım yapıyor? - 4

HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

Hava Harp Okulu Puan Türü Sayısal: 389,34501

KHO, DHO, SG Puan Türü Sayısal: 381,46140

Kara Harp Okulu Puan Türü Eşit Ağırlık: 379, 48876

ÖSYM MSÜ taban puanları ve başarı sıralamaları: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay MYO en düşük kaç puanla alım yapıyor? - 5

ASTSUBAY MYO ADAYLARI 

KMYO, HMYO, DMYO SG MYO: Puan Türü Genel: 264, 49782

BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI

BANDO MYO (Güzel Sanatlar Konservatuarı) Genel: 117, 77636

BANDO MYO (İlk tercihi bando olan) Genel: 145, 20848

ÖSYM MSÜ taban puanları ve başarı sıralamaları: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay MYO en düşük kaç puanla alım yapıyor? - 6

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ  HANGİ BÖLÜMLER VAR?

Milli Savunma Üniversitesi’nde Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu bulunuyor. Her okulun kendi içerisinde bölümleri bulunmaktadır.

Kara Harp Okulu bölümünde elektronik ve haberleşme mühendisliği, makine mühendisliği, inşaat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, savunma yönetimi bölümü, savunma yönetimi bölümü, uluslararası ilişkiler, tarih gibi bölümler bulunmaktadır.

ÖSYM MSÜ taban puanları ve başarı sıralamaları: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay MYO en düşük kaç puanla alım yapıyor? - 7

Hava Harp Okulu’nda ise elektornik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, havacılık ve uzay mühendisliği gibi bölümlerde eğitim verilir.

Deniz Harp Okulunda ise endüstri mühendisliği, makine mühendisliği, gemi inşaat ve gemi makineleri, mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektrik- elektronik mühendisliği bölümleri bulunuyor.

DAHA FAZLA GÖSTER