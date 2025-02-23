ÖSYM takvimi paylaştı: MSÜ sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından paylaşıldı. 23 Şubat Pazar günü 81 ilde düzenlenen oturumlar tamamlandı. Öğrenci ve ailelerin heyecanlı sonuç maratonu başlarken gözler sonuç tarihine çevrildi. Adaylar sınavdan elde ettikleri puanlar ile birlikte Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu ile beraber 2 yıllık Meslek Yüksekokulullarını tercih edebilecek. MSÜ sonuçları, sonuc.osmy.gov.tr adresinden erişime açılacak. Adaylar ise T.C kimlik numarası ve şifreyle sorgulama yapabilecek. Peki MSÜ sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarih…

ÖSYM takvimi paylaştı: MSÜ sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? - 1

MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından paylaşılan takvimle birlikte belli oldu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nda adaylara 120 soru yöneltilirken bu soruların cevaplanması için 165 dakika sınav süresi verilecek. Sınavın değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Sınav sonuçlarına göre adaylar farklı bölümleri tercih edebilecek. MSÜ sınav sonuçları ekranında öğrenciler, sayısal, sözel, eşit ağırlık gibi puan türlerinden elde ettikleri toplam puanı ve doğru-yanlış cevap sayılarını görüntüleyebilecek. Peki MSÜ sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ sınav sonuçları tarihi…

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ÖSYM takvimi paylaştı: MSÜ sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? - 2

MSÜ SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2025 yılında düzenlenecek sınavların başvuru, sınav tarihi ve sonuç takvimini ilan etti. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları 18 Mart Salı günü erişime açılacak.

ÖSYM takvimi paylaştı: MSÜ sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? - 3

MSÜ sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden paylaşılacak. ÖSYM’nin sosyal medya hesapları veya resmi internet sitesi üzerinden sonuç ekranının aktif olduğu duyurulacak.

Adaylar sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte öğrenebilecek. MSÜ sonuç ekranında adayların ilgili puan türlerinden elde ettikleri toplam puan ve doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak.

ÖSYM takvimi paylaştı: MSÜ sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? - 4

KURALLARA UYMAYAN ADAYLARIN PUANLARI HESAPLANMAYACAK

23 Şubat Pazar günü düzenlenecek sınavlarda adayların uymaları gereken bazı kurallar bulunuyor. Sınav süresince adayların kopya çekmeleri veya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, cevaplarını başka bir kağıda işaretlemesi veya geçirmesi, soru ve cevapları cevap kağıdının arkasına yazmaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri yasak olacak. Sınavın düzenini bozacak hareketlerde bulunacak adayların sınavları geçersiz sayılacak.

ÖSYM takvimi paylaştı: MSÜ sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? - 5

MSÜ DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) oturumu değerlendirmesi yapılırken cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirilecek. Adayların, alt teslterinin her biri için birer standart puan hesaplanacak. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puanlar bulunacak.

ÖSYM takvimi paylaştı: MSÜ sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? - 6

Adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak, o testin ortalam ve standart sapması bulunacak ve ardından bu sapma kullanılarak adayların, standart puanı hesaplanacak. Ağırlıklı puanlar dikkate alınarak en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülecek. Ağırlık puanlara göre adayların eşit ağırlık, sözel, sayısal ve genel puanları oluşturulacak.

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