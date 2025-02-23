ÖSYM takvimi paylaştı: MSÜ sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından paylaşıldı. 23 Şubat Pazar günü 81 ilde düzenlenen oturumlar tamamlandı. Öğrenci ve ailelerin heyecanlı sonuç maratonu başlarken gözler sonuç tarihine çevrildi. Adaylar sınavdan elde ettikleri puanlar ile birlikte Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu ile beraber 2 yıllık Meslek Yüksekokulullarını tercih edebilecek. MSÜ sonuçları, sonuc.osmy.gov.tr adresinden erişime açılacak. Adaylar ise T.C kimlik numarası ve şifreyle sorgulama yapabilecek. Peki MSÜ sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarih…
MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından paylaşılan takvimle birlikte belli oldu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nda adaylara 120 soru yöneltilirken bu soruların cevaplanması için 165 dakika sınav süresi verilecek. Sınavın değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Sınav sonuçlarına göre adaylar farklı bölümleri tercih edebilecek. MSÜ sınav sonuçları ekranında öğrenciler, sayısal, sözel, eşit ağırlık gibi puan türlerinden elde ettikleri toplam puanı ve doğru-yanlış cevap sayılarını görüntüleyebilecek. Peki MSÜ sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ sınav sonuçları tarihi…