ÖSYM'den tercih değiştirme duyurusu! Hukuk bölümünü tercih eden adaylar için güncellenmiş YKS kılavuzu ve başarı sıralamaları

ÖSYM güncellenen 2025 YKS kılavuzunu yayımladı. Danıştay kararı ile hukuk fakültelerine giriş için barajın 100 bin olması işlemini durdurma kararı aldı. Böylece hukuk fakültelerinin barajı geçtiğimiz yılda da olduğu gibi 125 şeklinde uygulanacak. Kararın ardından ÖSYM, tercih yapan adaylar için güncelleme açıklaması yaptı. Öğrenciler, tercih süresi içinde tercihlerini güncelleyebilecek. İşte, 2025 YKS güncel tercih kılavuzu...

ÖSYM'den tercih değiştirme duyurusu! Hukuk bölümünü tercih eden adaylar için güncellenmiş YKS kılavuzu ve başarı sıralamaları - 1

Danıştay'ın hukuk fakültelerine dair başarı sıralaması barajının 125 bin olarak kalması kararı ardından ÖSYM de tercih güncelleme bildiriminde bulundu. Buna göre tercih yapmış adaylar da tercih süresi içinde değişiklik yapabilecek. Duyuruyla beraber güncellenmiş kılavuz da yayımlandı. Kılavuzda ''Hukuk'' lisans programlarının en düşük başarı sıralaması 125.000 olarak değiştirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

ÖSYM'den tercih değiştirme duyurusu! Hukuk bölümünü tercih eden adaylar için güncellenmiş YKS kılavuzu ve başarı sıralamaları - 2

ÖSYM'DEN TERCİH GÜNCELLEME DUYURUSU

2025 YKS tercih süreci devam ederken, hukuk fakültelerinin başarı sıralamasının ilk 100 bine çekilmesi kararının Danıştay'dan dönmesi ile tercih kılavuzu da değişti. ÖSYM, hukuk fakültelerinin en düşük başarı sıralamasını, kararın ardından 125.000 ile güncelledi. Buna bağlı olarak güncellenmiş 2025 YKS tercih kılavuzu da yayımlandı. Adaylar tercihlerini güncelleyebilecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 1 Ağustos 2025 tarihinde ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan Hukuk Fakültelerine yerleştirme işlemlerinde dikkate alınan başarı sıralamasının “100.000” olarak belirlenmesi işleminin yargı kararı ile durdurulduğu ve 2025-YKS kılavuzunda "Hukuk" lisans programlarına başvurabilmek için gereken en düşük başarı sırasının "125.000" olarak güncellendiği yer aldı.

ÖSYM'den tercih değiştirme duyurusu! Hukuk bölümünü tercih eden adaylar için güncellenmiş YKS kılavuzu ve başarı sıralamaları - 3

ADAYLAR TERCİHLERİNİ DEĞİŞTİREBİLECEK

Yeni kılavuzu da paylaşan ÖSYM, adayların tercih süresi içinde tercihlerini güncelleyebileceklerini ve kılavuzdaki değişiklikten ötürü de tercih değiştirme yapabileceklerini açıkladı.

Güncel ve değiştirilmiş kılavuza adaylar https://www.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

2025 YKS GÜNCELLENMİŞ KILAVUZ

DAHA FAZLA GÖSTER