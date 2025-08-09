ÖSYM'den tercih değiştirme duyurusu! Hukuk bölümünü tercih eden adaylar için güncellenmiş YKS kılavuzu ve başarı sıralamaları

ÖSYM'DEN TERCİH GÜNCELLEME DUYURUSU

2025 YKS tercih süreci devam ederken, hukuk fakültelerinin başarı sıralamasının ilk 100 bine çekilmesi kararının Danıştay'dan dönmesi ile tercih kılavuzu da değişti. ÖSYM, hukuk fakültelerinin en düşük başarı sıralamasını, kararın ardından 125.000 ile güncelledi. Buna bağlı olarak güncellenmiş 2025 YKS tercih kılavuzu da yayımlandı. Adaylar tercihlerini güncelleyebilecek.



ÖSYM'den yapılan açıklamada, 1 Ağustos 2025 tarihinde ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan Hukuk Fakültelerine yerleştirme işlemlerinde dikkate alınan başarı sıralamasının “100.000” olarak belirlenmesi işleminin yargı kararı ile durdurulduğu ve 2025-YKS kılavuzunda "Hukuk" lisans programlarına başvurabilmek için gereken en düşük başarı sırasının "125.000" olarak güncellendiği yer aldı.