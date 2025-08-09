ÖSYM'den tercih değiştirme duyurusu! Hukuk bölümünü tercih eden adaylar için güncellenmiş YKS kılavuzu ve başarı sıralamaları
ÖSYM güncellenen 2025 YKS kılavuzunu yayımladı. Danıştay kararı ile hukuk fakültelerine giriş için barajın 100 bin olması işlemini durdurma kararı aldı. Böylece hukuk fakültelerinin barajı geçtiğimiz yılda da olduğu gibi 125 şeklinde uygulanacak. Kararın ardından ÖSYM, tercih yapan adaylar için güncelleme açıklaması yaptı. Öğrenciler, tercih süresi içinde tercihlerini güncelleyebilecek. İşte, 2025 YKS güncel tercih kılavuzu...
Danıştay'ın hukuk fakültelerine dair başarı sıralaması barajının 125 bin olarak kalması kararı ardından ÖSYM de tercih güncelleme bildiriminde bulundu. Buna göre tercih yapmış adaylar da tercih süresi içinde değişiklik yapabilecek. Duyuruyla beraber güncellenmiş kılavuz da yayımlandı. Kılavuzda ''Hukuk'' lisans programlarının en düşük başarı sıralaması 125.000 olarak değiştirildi.