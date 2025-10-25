ÖSYM'den yeni güvenlik çalışması: Çifte doğrulama ve SMS ile bilgilendirme gündemde
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tercih listesinin haberi olmadan değiştirildiğini söyleyen adaya yeniden yerleştirme hakkı verdi. Kurum, sisteme dışarıdan bir müdahale olmadığını açıklamıştı ancak mahkeme adayı haklı buldu. Tercih listelerinin güvenliği için de yeni çalışma gündemde.
Tercihlerinin değiştirildiğini söyleyen üniversite adayının mağduriyeti giderildi. ÖSYM adaya yaptığı ilk listeye göre yerleştirme hakkı verdi.
"ÖSYM sistemine dışardan müdahale mi var?" sorusunu gündeme getiren olay İzmir'deki adayın şikayetiyle başlamıştı.