Otel alevlerle burun buruna kaldı! Antalya'daki orman yangınının boyutu gündüz ortaya çıktı
Alanya'da alevlerle mücadele sürerken, dün gece Antalya Aksu'dan ikinci yangın haberi geldi. Alevlerin tehdit ettiği bir otel tahliye edildi. Gece saatlerinde söndürülen yangının boyutu, gündüz saatlerinde ortaya çıktı.
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.
Ekipler, Antalya ve Muğla'da devam eden yangınları söndürmek için cansiparane bir mücadele veriyor.
İki yangın perşembe akşamından bu yana sürerken, üçüncü yangın haberi Antalya'nın Aksu ilçesinden gelmişti.
Alevlerin sardığı alan, bugün gündüz saatlerinde görüntülendi.