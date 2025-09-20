Otel alevlerle burun buruna kaldı! Antalya'daki orman yangınının boyutu gündüz ortaya çıktı

Alanya'da alevlerle mücadele sürerken, dün gece Antalya Aksu'dan ikinci yangın haberi geldi. Alevlerin tehdit ettiği bir otel tahliye edildi. Gece saatlerinde söndürülen yangının boyutu, gündüz saatlerinde ortaya çıktı.

Otel alevlerle burun buruna kaldı! Antalya'daki orman yangınının boyutu gündüz ortaya çıktı

Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Ekipler, Antalya ve Muğla'da devam eden yangınları söndürmek için cansiparane bir mücadele veriyor.

İki yangın perşembe akşamından bu yana sürerken, üçüncü yangın haberi Antalya'nın Aksu ilçesinden gelmişti.

Alevlerin sardığı alan, bugün gündüz saatlerinde görüntülendi.

Otel alevlerle burun buruna kaldı! Antalya'daki orman yangınının boyutu gündüz ortaya çıktı

ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE HIZLA BÜYÜDÜ

Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi'nin iç kesimlerinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

Alevler kısa sürede Kral Yolu mevkisine kadar ulaştı.

İhbarla bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı çok sayıda ekip yangına arazözler, su tankerleri ve iş makineleriyle müdahale etti.

Otel alevlerle burun buruna kaldı! Antalya'daki orman yangınının boyutu gündüz ortaya çıktı

BEŞ YILDIZLI OTEL TAHLİYE EDİLDİ

Yangın bölgesindeki beş yıldızlı otel ise tedbir amaçlı tahliye edildi.

Misafirler aynı gruba ait başka bir otele yerleştirildi.

Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu gece saatlerinde kontrol altına alındı.

Otel alevlerle burun buruna kaldı! Antalya'daki orman yangınının boyutu gündüz ortaya çıktı

ALEVLERİN SARDIĞI ALAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının boyutu gündüz ortaya çıktı.

Yerleşim yerleri, seralar ve beş yıldızlı otelin bulunduğu Beşgöz Deresi'nin bir tarafında çıkan yangının hızla denize doğru ilerlediği anlaşıldı.

Otel alevlerle burun buruna kaldı! Antalya'daki orman yangınının boyutu gündüz ortaya çıktı

Yangın derenin karşı kıyısındaki otele sıçramazken, bölgeyi yoğun duman kapladı.

Tatilcilerin tahliye edildiği otelde, temizlik çalışmalarının başladığı ve birkaç gün süreceği öğrenildi.

