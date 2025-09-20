Otel alevlerle burun buruna kaldı! Antalya'daki orman yangınının boyutu gündüz ortaya çıktı

Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Ekipler, Antalya ve Muğla'da devam eden yangınları söndürmek için cansiparane bir mücadele veriyor.

İki yangın perşembe akşamından bu yana sürerken, üçüncü yangın haberi Antalya'nın Aksu ilçesinden gelmişti.

Alevlerin sardığı alan, bugün gündüz saatlerinde görüntülendi.