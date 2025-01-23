Otel faciasında gözaltı sayısı 12 oldu: Sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildiler
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan 11 kişi, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Şahıslar araçtan indirilmeden, minibüse doktor getirilerek sağlık kontrolleri yapıldı. Emniyetteki işlemleri devam eden 11 kişi, Bolu Adliyesi'ne sevk edilecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözaltı sayısının 12'ye çıktığını açıkladı. Yangına ilişkin hakkında yakalama kararı çıkartılan emekli mimar Ali B. (72), Sancaktepe'de ikamet ettiği adreste polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yangın faciasına ilişkin gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrolü için jandarma eşliğinde Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne getirildi.