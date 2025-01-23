Otel faciasında gözaltı sayısı 12 oldu: Sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildiler

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan 11 kişi, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Şahıslar araçtan indirilmeden, minibüse doktor getirilerek sağlık kontrolleri yapıldı. Emniyetteki işlemleri devam eden 11 kişi, Bolu Adliyesi'ne sevk edilecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözaltı sayısının 12'ye çıktığını açıkladı. Yangına ilişkin hakkında yakalama kararı çıkartılan emekli mimar Ali B. (72), Sancaktepe'de ikamet ettiği adreste polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Otel faciasında gözaltı sayısı 12 oldu: Sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildiler - 1

Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yangın faciasına ilişkin gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrolü için jandarma eşliğinde Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne getirildi.

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Otel faciasında gözaltı sayısı 12 oldu: Sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildiler - 2

Minibüsten indirilmeyen şahıslar için araca doktor getirildi. Şahısların rutin sağlık kontrolü, araçta doktor tarafından yapıldı.

Otel faciasında gözaltı sayısı 12 oldu: Sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildiler - 3

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, işletme sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, iş sağlığı güvenliği uzmanı Ece Kayacan, otelin aşçısı Faysal Yaver, otelin mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz ile elektrikçi Hüseyin Özer'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

Otel faciasında gözaltı sayısı 12 oldu: Sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildiler - 4

Şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edilecek.

Otel faciasında gözaltı sayısı 12 oldu: Sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildiler - 5

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınıyla ilgili soruşturmada gözaltı sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı.

Otel faciasında gözaltı sayısı 12 oldu: Sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildiler - 6

İSTANBUL'DA BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin hakkında yakalama kararı çıkartılan emekli mimar Ali B. (72), Sancaktepe'de ikamet ettiği adreste polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

''Taksirle yaralama'' suçundan kaydı bulunduğu öğrenilen Ali B.'nin işlemleri sürüyor.

Otel faciasında gözaltı sayısı 12 oldu: Sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildiler - 7
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