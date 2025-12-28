Otel odasına şok baskın. Cephanelik çıktı

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize yunus polisi, Kuruçeşme’de şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Polis araçtan inen İlhan Efe K. (20) ve Olcay Ö.'ye (19) üst araması yaptı. Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularında da herhangi olumsuzluk olmayan iki kişi, Ortaköy’de bir otelde kaldıklarını söyledi.