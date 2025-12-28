Otel odasına şok baskın. Cephanelik çıktı
28.12.2025 09:36
DHA
İstanbul Beşiktaş'ta şüphe üzerine durdurulan şüphelilerin kaldıkları otelde arama yapıldı. Aramalarda yatak altına gizlenmiş kalaşnikof, ruhsatsız tabancalar, uzun şarjörler ve 137 mermi ele geçirdi.
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize yunus polisi, Kuruçeşme’de şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Polis araçtan inen İlhan Efe K. (20) ve Olcay Ö.'ye (19) üst araması yaptı. Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularında da herhangi olumsuzluk olmayan iki kişi, Ortaköy’de bir otelde kaldıklarını söyledi.
Şüphelilerin çelişkili ifadelerinden şüphelenen polis, otelin 107 numaralı odasına baskın düzenledi.
YATAK ALTINDAN KALAŞNİKOF ÇIKTI
Otel odasında arama yapan polis, katlamalı yatağın altına gizlenmiş, örtüye sarılı halde kalaşnikof olarak bilinen uzun namlulu silah ele geçirdi.
Devam eden aramalarda odada, iki ruhsatsız tabanca, uzun şarjörler 38 kalaşnikof mermisi ve 99 da tabanca mermisi de bulundu.
Aramaların ardından gözaltına alınan iki şüpheli emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Mahkemeye çıkarılan İlhan Efe K. ve Olcay Ö., "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelilerin poliste daha önceden toplam 7 adet suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.