Otel odasında esrarengiz ölüm: Müge Anlı'ya konu olan Birol Dovanbek'i babası mı öldürdü?

Yozgat’ta yaşanan şüpheli ölüm vakası, Müge Anlı’nın programında gündeme damga vurdu. 27 yaşındaki Birol Dovanbek, 12 Ağustos’ta babasıyla konakladığı otel odasında ölü bulundu. Olayın ardından başlatılan soruşturma sürerken, genç adamın eşi ve annesi yaşananları aydınlatmak için Müge Anlı’nın canlı yayınına katıldı.

27 yaşındaki Birol Dovanbek 12 Ağustos'ta Yozgat'ta babasıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu. Programda yeni detaylar gün yüzüne çıkarken, cenazeye katılmayan baba Cemal Dovanbek’in yayın sırasındaki çelişkili ifadeleri şüpheleri daha da artırdı.

BABASI ÖLDÜRDÜ İDDİASI

Birol Dovanbek'in yakınları Özgül Dovanbek ve anne Birsel Çirkinköse'nin iddiasına göre, Birol Dovanbek babası Cemal Dovanbek tarafından öldürüldü. Olay günü Birol’un babasıyla birlikte otele giriş yaptığı, ertesi sabah ise odada yerde hareketsiz şekilde bulunduğu belirtildi. Anne Birsel Çirkinköse ise eski eşini oğlunun ölümünden sorumlu tutarak ağır suçlamalarda bulundu ve canlı yayında yüzleşme talebini dile getirdi.

ŞÜPHELERİ ARTIRAN DETAYLAR

Şüpheli ölüm dosyasında en dikkat çeken ayrıntılardan biri, baba Cemal Dovanbek’in oğlunun cenazesine katılmaması oldu. Bu durum, anne ve gelinin ortaya attığı iddiaları güçlendirirken, soru işaretlerini de artırdı. Ayrıca Birol’un epilepsi hastası olduğu ve ilaçlarını düzenli kullandığı bilinirken, babanın “ilaç kavgası” gerekçesiyle tartışma çıktığını öne sürmesi, çelişkili bir detay olarak öne çıktı.

VÜCUDUNDA DARP İZLERİ BULUNDU

Acılı annenin iddialarını güçlendiren raporda, otel odasının duvarlarında kan izlerine rastlandığı, Birol Dovanbek’in vücudunda darp izleri ve künt travmaya bağlı yaralar bulunduğu aktarıldı. Ayrıca odada çok sayıda ilaca ulaşıldığı ve tespitlerin savcılığa iletildiği ifade edildi.

MADDET ETKİSİ ALTINDA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Müge Anlı’nın programında dile getirilen bilgilere göre Cemal Dovanbek’in olay günü madde etkisi altında olabileceği öne sürüldü.

