Otel odasında esrarengiz ölüm: Müge Anlı'ya konu olan Birol Dovanbek'i babası mı öldürdü?
Yozgat’ta yaşanan şüpheli ölüm vakası, Müge Anlı’nın programında gündeme damga vurdu. 27 yaşındaki Birol Dovanbek, 12 Ağustos’ta babasıyla konakladığı otel odasında ölü bulundu. Olayın ardından başlatılan soruşturma sürerken, genç adamın eşi ve annesi yaşananları aydınlatmak için Müge Anlı’nın canlı yayınına katıldı.
27 yaşındaki Birol Dovanbek 12 Ağustos'ta Yozgat'ta babasıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu. Programda yeni detaylar gün yüzüne çıkarken, cenazeye katılmayan baba Cemal Dovanbek’in yayın sırasındaki çelişkili ifadeleri şüpheleri daha da artırdı.