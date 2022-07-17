Otel penceresinden dolar saçan kişi yakalandı

Beyoğlu Cihangir’de kaldığı otel odasının penceresinden yola dolar saçtığı anları sosyal medyada paylaşan Filistin asıllı İsrail vatandaşı şahıs, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın odasında yapılan aramalarda 12 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.

Haberler - İHA 17.07.2022 - 10:38

Otel penceresinden dolar saçan kişi yakalandı - 1

İstanbul’da bir kişi, kaldığı bir oteldeki odasının penceresinden yola çok sayıda dolar saçtı. O anları kaydettiren kişi bir de sosyal medya hesabında paylaştı.

Otel penceresinden dolar saçan kişi yakalandı - 2

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Otel penceresinden dolar saçan kişi yakalandı - 3

ODADAN YOLA DOLAR SAÇTI

Şahsın sosyal medya hesabını incelemeye alan polis ekipleri, Türk lirası, dolar ve euro ile çok sayıda görüntü paylaştığını tespit etti. Bunun üzerine çalışmaları derinleştiren Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın Cihangir Sıraselviler Caddesi üzerinde bir otelde kaldığını belirledi.

Otel penceresinden dolar saçan kişi yakalandı - 4

Hazırlıklarını tamamlayarak otele basın düzenleyen polis, Filistin asıllı İsrail vatandaşı Mohamad Abu G.’yi kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı.

Otel penceresinden dolar saçan kişi yakalandı - 5



Gözaltına alınan kişinin odasında yapılan aramalarda 12 adet sahte 100 dolar ele geçirildi. Aramaların ardından emniyete götürülen şahsa, ifadesinin alınmasının ardından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” ve “parada sahtecilik” suçlarından adli işlem yapıldı.

Otel penceresinden dolar saçan kişi yakalandı - 6
Otel penceresinden dolar saçan kişi yakalandı - 7

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