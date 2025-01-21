Otel yangınıyla gündeme geldi: Kartalkaya nerede, hangi ilde?

Günümüzde Kartalkaya, modern kayak tesisleri, otelleri ve doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bir kış sporları merkezi olarak hizmet vermektedir. Özellikle kış aylarında bölge, kayak ve snowboard gibi aktiviteler için tercih edilir. Kartalkaya'nın gelişimi, Türkiye'deki kış turizminin ve kayak kültürünün bir parçası olarak önemli bir yere sahiptir.