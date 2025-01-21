Otel yangınıyla gündeme geldi: Kartalkaya nerede, hangi ilde?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sabah saatlerinde bir otelde çıkan yangın bölgede tedirginliğe neden oldu. Yangında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi. Peki, otel yangınıyla gündeme gelen Kartalkaya nerede, hangi ilde?

Otel yangınıyla gündeme geldi: Kartalkaya nerede, hangi ilde? - 1

Kartalkaya, Türkiye'nin Bolu ilinde, Köroğlu Dağları üzerinde yer alan popüler bir kayak merkezidir. Bolu şehir merkezine yaklaşık 38 kilometre uzaklıkta bulunan Kartalkaya, kış turizmi açısından önemli bir destinasyondur ve özellikle kayak ve snowboard gibi kış sporları için tercih edilmektedir.

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Otel yangınıyla gündeme geldi: Kartalkaya nerede, hangi ilde? - 2

KARTALKAYA'NIN TARİHİ

Kartalkaya'nın tarihi, esas olarak doğal yapısı ve kış turizmi açısından önemiyle öne çıkar. Kartalkaya, Bolu'nun güneydoğusunda, Köroğlu Dağları üzerinde yer alır ve yüksek rakımı ile dikkat çeker. Bölge, tarih boyunca farklı medeniyetler tarafından yerleşim alanı olarak kullanılmamış olsa da, doğal güzellikleri ve elverişli iklim koşulları nedeniyle doğa severler ve sporcular için çekim merkezi olmuştur.


Otel yangınıyla gündeme geldi: Kartalkaya nerede, hangi ilde? - 3

İLK OTELLER 1980'LERDE İNŞA EDİLDİ

1970'lerden itibaren Türkiye'de kayak sporuna ve kış turizmine olan ilginin artmasıyla birlikte, Kartalkaya'da da kayak merkezlerinin kurulması için çalışmalar başlatıldı. 1980'lerde bölgeye ilk oteller ve kayak tesisleri inşa edildi. Kartalkaya, zamanla Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri haline geldi.


Otel yangınıyla gündeme geldi: Kartalkaya nerede, hangi ilde? - 4

Günümüzde Kartalkaya, modern kayak tesisleri, otelleri ve doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bir kış sporları merkezi olarak hizmet vermektedir. Özellikle kış aylarında bölge, kayak ve snowboard gibi aktiviteler için tercih edilir. Kartalkaya'nın gelişimi, Türkiye'deki kış turizminin ve kayak kültürünün bir parçası olarak önemli bir yere sahiptir.

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