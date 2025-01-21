Otel yangınıyla gündeme geldi: Kartalkaya nerede, hangi ilde?
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sabah saatlerinde bir otelde çıkan yangın bölgede tedirginliğe neden oldu. Yangında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi. Peki, otel yangınıyla gündeme gelen Kartalkaya nerede, hangi ilde?
Kartalkaya, Türkiye'nin Bolu ilinde, Köroğlu Dağları üzerinde yer alan popüler bir kayak merkezidir. Bolu şehir merkezine yaklaşık 38 kilometre uzaklıkta bulunan Kartalkaya, kış turizmi açısından önemli bir destinasyondur ve özellikle kayak ve snowboard gibi kış sporları için tercih edilmektedir.