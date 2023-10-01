Otelci çift davasında sona gelindi

Nuri Yıldız’ın, Beyoğlu’ndaki bir otelden tek başına ayrıldıktan sonra, bir parkın önünde beklediği sırada, dörtlüleri yanan bir otomobilin Nuri Yıldız’ın otomobilini Bahçelievler’de D-100 yan yolda kendisini takip eden kırmızı renkli otomobilin arkasında durdurduğu, sanıkların silahından çıkan 3 kurşunla Nuri Yıldız’ın arabanın içinde öldüğü, ardından sanıklar Ferhat ve Mühyettin Yıldız’ın maktul Nuri Yıldız’ın otomobiline binerek Edirne yönüne gittiği, Aleyna Yıldız’ın ise, Bahçelievler Kocasinan mahallesinde bulunan bir otoparka gelerek aracını park ettiği ve Bahçelievler’de bulunan evine geçerek sanıklardan gelecek haberi beklediği belirtildi.

Maktul Nuri Yıldız’ın aracına binerek Beylikdüzü’ne gelen iki sanığın, olayda kullandıkları şarjörü boş araziye attıkları, araç ilerlediği sırada olayda kullandıkları silahı ise, ters tarafa attıkları ve maktul Nuri Yıldız’ın cenazesini Gaziler caddesi ile Vilda sokak kesişiminde bulunan çalılık alana attıktan sonra, yine aynı araçla Nuri Yıldız ve Esra Yıldız’ın ikamet ettiği Avcılar’daki Denizköşkler Mahallesi’ndeki eve saat 23.56 sıralarında geldikleri, kapıyı açan Esra Yıldız tarafından içeri alındıkları belirtildi.

Sanıkların eve girdikten sonra Esra Yıldız’ı boğazını keserek ve bıçaklayarak öldürdükleri ve 00.06’da evden ayrılarak, Avcılar’dan Bahçelievler’e hareket ettikleri tespit edildi.

İddianamede 3 sanık hakkında, “Tasarlayarak öldürme” suçundan 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 ayrı suçtan 9’ar yıl hapis cezası istendi.