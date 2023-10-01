Otelci çift davasında sona gelindi
İstanbul’da otel işleten Esra ve Nuri Yıldız çiftinin öldürülmesine ilişkin görülen davada yarın karar duruşmasının yapılması bekleniyor. İddianamede 3 sanık hakkında, “Tasarlayarak öldürme” suçundan 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 ayrı suçtan 9’ar yıl hapis cezası talep ediliyor.
Otel işletmecisi Esra ve Nuri Yıldız çiftinin Ekim 2021’de öldürülmelerine ilişkin açılan davada karar duruşması yapılacak.
Kızı ve damadı öldürülen Yasemen Dallı, Küçükçekmece 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yarın yapılacak 6’ncı duruşmada sanıklar hakkında kararın verilmesini beklediğini söyledi.
Dallı, savcının geçen duruşmada sanıkların suçlarının sabit olduğunu, bu nedenle 2’şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmalarını istedi.