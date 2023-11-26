Otelde suç örgütü toplantısı | “Daltonlar” çetesine “Redkit” operasyonu
Kütahya’da 2 farklı silahla yaralama olayının arkasından liderliğini Barış Boyun’un yaptığı Daltonlar isimli suç örgütü çıktı. Örgüte İstanbul ve Kütahya’da “Redkit” adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bir otele de baskın düzenlendi. Otelde toplanıp toplantı yapan suç örgütü üyeleri gözaltına alındı.
Kütahya’da oto aksesuar dükkanı sahibi Mustafa A. ile galerici İdris E.’nin silahla yaralanması olayının arkasından liderliğini Barış Boyun’un yaptığı “Daltonlar” suç örgütü çıktı.