Otelde suç örgütü toplantısı | “Daltonlar” çetesine “Redkit” operasyonu

Çete üyelerinin para karşılığında il dışından Kütahya’ya geldiğini belirleyen polis, tahsilat ve tetikçilik yaptığı tespit edilen O.K., A.K., İ.E., H.E., M.K., S.İ., Y.S., K.D., R.K. ve A.A.’nın yakalanması için Kütahya ve İstanbul’daki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

KOM, Asayiş ve İstihbarat şubeleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen ve “Redkit” adı verilen operasyonda şüphelilerden 6’sı Kütahya'da, 4’ü İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.