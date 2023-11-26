Otelde suç örgütü toplantısı | “Daltonlar” çetesine “Redkit” operasyonu

Kütahya’da 2 farklı silahla yaralama olayının arkasından liderliğini Barış Boyun’un yaptığı Daltonlar isimli suç örgütü çıktı. Örgüte İstanbul ve Kütahya’da “Redkit” adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bir otele de baskın düzenlendi. Otelde toplanıp toplantı yapan suç örgütü üyeleri gözaltına alındı.

Otelde suç örgütü toplantısı | “Daltonlar” çetesine “Redkit” operasyonu - 1

Kütahya’da oto aksesuar dükkanı sahibi Mustafa A. ile galerici İdris E.’nin silahla yaralanması olayının arkasından liderliğini Barış Boyun’un yaptığı “Daltonlar” suç örgütü çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Otelde suç örgütü toplantısı | “Daltonlar” çetesine “Redkit” operasyonu - 2

Çete üyelerinin para karşılığında il dışından Kütahya’ya geldiğini belirleyen polis, tahsilat ve tetikçilik yaptığı tespit edilen O.K., A.K., İ.E., H.E., M.K., S.İ., Y.S., K.D., R.K. ve A.A.’nın yakalanması için Kütahya ve İstanbul’daki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

KOM, Asayiş ve İstihbarat şubeleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen ve “Redkit” adı verilen operasyonda şüphelilerden 6’sı Kütahya'da, 4’ü İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.

Otelde suç örgütü toplantısı | “Daltonlar” çetesine “Redkit” operasyonu - 3

5 MİLYON LİRA DEĞERİNE GAYRİMENKUL VE ARACA EL KONULDU

Adreslerde yapılan aramalarda 3 adet tabanca ve 292 bin lira değerinde 10 adet çek ele geçirildi.

Polis ayrıca çete üyelerinin suçtan elde ettiği düşünülen 5 milyon lira değerindeki gayrimenkul ve aracına da el koydu.

“Nitelikli yağma” suçuna karışarak çeteye üye olduğu suçlamasıyla gözaltına alınan O.K., A.K., İ.E., H.E., M.K., S.İ., Y.S., K.D., R.K. ve A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Otelde suç örgütü toplantısı | “Daltonlar” çetesine “Redkit” operasyonu - 4

ŞÜPHELİ HAREKETLERİ ELE VERDİ

Polis, şüphelilerin adliyeye getirildiği sırada etrafta gezinen bir kişiyi fark etti.

Bunun üzerine polis, şüpheli hareketlerde bulunan kişiyi takip aldı.

Bir süre izlenen şüpheli, adliyenin çay ocağında polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin dosya kapsamında aranan H.B. olduğu ortaya çıktı.
Otelde suç örgütü toplantısı | “Daltonlar” çetesine “Redkit” operasyonu - 5

TERMAL OTELE POLİS BASKINI

Öte yandan örgüt üyesi olduğu belirlenen Bektaş Ç. ile Kamil A.'nın Yoncalı Mahallesi’ndeki bir termal otelde olduğu bilgisine ulaşan polis, şüphelileri operasyonla yakaladı.

Otelde suç örgütü toplantısı | “Daltonlar” çetesine “Redkit” operasyonu - 6

Şüphelilerin, toplantı yapmak için otelde buluştuğu belirtildi.

Otelde suç örgütü toplantısı | “Daltonlar” çetesine “Redkit” operasyonu - 7

Suç örgütüne düzenlenen operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER