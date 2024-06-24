Otellerde yer kalmayınca 40 bin kişi böyle konakladı! Hem ekonomik hem de doğa ile iç içe
Türkiye'nin turizm noktalarından Mersin Erdemli'de hem doğa ile iç içe hem de ekonomik olması nedeniyle karavan ve çadır tatilini 40 binden fazla kişi tercih etti.
Kurban Bayramı tatiliyle birlikte özellikle sahil şehirlerinde turizm sezonu açıldı. Tüm otel, pansiyon gibi tatil mekanlarının yüzde 100'e yakın dolulukla hizmet verdiği Mersin Erdemli'de binlerce vatandaş da alternatif olarak çadır, karavanı tercih etti.