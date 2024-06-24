Otellerde yer kalmayınca 40 bin kişi böyle konakladı! Hem ekonomik hem de doğa ile iç içe

"DOĞAYLA BÜTÜNLEŞMEK İÇİN ÇADIR YA DA KARAVAN"

Adana'dan geldiklerini ve karavan tatili yaptıklarını belirten Ali Avcıoğlu da, "Doğayı sevmek özümüzde var. Doğayı çok seviyoruz. Doğayla bütünleşmek içinde ya çadır yada karavan. Önce çadırda başladık. Yıllarca çadır kampımız oldu. Daha sonra karavana yöneldik. Yani bir kademe işin lüksüne geçtik diyebilirim. Erdemlinin konumu ve havası bize çok iyi geliyor. 20 kilometre sonra kar yağan bir yüksekliğe çıkıyorsunuz, 20 kilometre sonra denize giriyorsunuz. O bakımdan Erdemli'yi seviyoruz, bu kampı da çok seviyoruz" diye konuştu.