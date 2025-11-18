Otizmli bir kişiyi "odunluğa baktı" diye dövdüler
18.11.2025 00:05
İHA
Kocaeli'de yüzde 85 otizmli ve epilepsi hastası bir kişi bisikletle gezdiği sırada fırının odunluğuna baktığı gerekçesiyle odunla feci şekilde dövüldüğü iddia edildi.
Yenişehir Mahallesi'nde yüzde 85 otizmli ve epilepsi hastası Ertuğrul Şenol (32), bisikletle dolaştığı sırada bir fırının odunluğuna baktı. İddiaya göre, Şenol'un odunluğa baktığını gören iş yerinden bir kişi şahsı zorla içeri sokarak odunla dövdü.
Şüphelinin vücudunun çeşitli yerlerine vurduğu şahsı daha sonra iş yerinden sokağa attığı öne sürüldü.
AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Şenol'un kafasına 6 dikiş atılarak, kolu alçıya alındı. Şenol'un vücudunda da ödemler oluştuğu tespit edildi. Aile, şüpheli hakkında şikayetçi oldu.
"AĞABEYİMİ TANIYAMADIM"
Darbedilen gencin kardeşi Yuşa Şenol, ağabeyini hastanede tanıyamadığını belirterek, yaşananlara tepki gösterdi. Olay sırasında işte olduğunu söyleyen Şenol, "Babam umredeydi. Polisler babama ulaşmış, o da beni aradı. Hastaneye vardığımızda ağabeyimi tanıyamadım. Kafasında yarılma, kolunda büyük bir ödem, sırtında ve bacaklarında kocaman morluklar vardı. Doktorlar gözetiminde saatlerce hastanede kaldık. Bu bir tokat, yumruk değil; bildiğiniz cinayete teşebbüs." dedi.
Şenol, şüphelinin kendince sebepler uydurduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
"Biz polisten bir açıklama alamadık. Şahıs da şikayetçi olmuş. 'Odunluğuma girdi?' diye düşünmüş olabilir ama böyle bir şey saldırı nedeni olamaz. Savunmasız bir otizmli yetişkine odunla 12-13 kez vurmak ne demek? Vicdanı olan insan böyle bir şey yapmaz."
"EN AĞIR ŞEKİLDE YARGILANMASINI İSTİYORUZ"
Olay sonrası çok sayıda otizm derneği ve avukatın kendilerine ulaştığını belirten Yuşa Şenol, şüphelinin en ağır cezayı almasını istediklerini kaydetti.
Şenol, "Hepsi desteklerini sürdürüyorlar. İnşallah bu olayın en kısa sürede yargıya taşınıp bu şahsın en ağır şekilde yargılanmasını istiyoruz, bekliyoruz. Temennimiz bu yönde." ifadelerini kullandı.
Saldırıya uğrayan Ertuğrul Şenol'un lisanslı atlet olduğu, uzun atlama branşında Türkiye ikincilikleri ve üçüncülüğü bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, AK Parti Kocaeli Milletvekilli Radiye Sezer Katırcıoğlu da yaptığı paylaşımda, "İzmit’te yaşanan bu insanlık dışı saldırı hepimizi derinden yaralamıştır. Zihinsel engelli kardeşimiz Ertuğrul Şenol’a yapılan bu vahşeti şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayın tüm yönleriyle takipçisi olacağız. Adaletin en hızlı şekilde tesis edilmesi için sürecin yakın takipçisiyiz." ifadelerine yer verdi.