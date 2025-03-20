Otizmli çocuğa okulda dayak iddiası

"OĞLUM 3 GÜNDÜR ACI ÇEKİYOR"

Çocuğunun yüzü, kafası, bacakları ve vücudunun birçok yerinde toplam 54 morluk tespit ettiklerini belirten Nizamettin Ş. ise öğretmenin yalan söylediğini öne sürdü.

Bu morlukların ancak şiddet sonucu olabileceğine dikkat çeken baba, "Olayın ardından eve gelen oğlumun yüzünde morluklar vardı. Tişörtünü çıkarttığımda, her yerinde morluk izleri oluşmuştu. Hatta bel kısmında el izleri vardı. Hastaneye darp raporu almaya gittiğimizde doktor da çok üzüldü. Yavrumuz 3 gündür çok acı çekiyor. Geceleri kusuyor." dedi.