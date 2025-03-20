Otizmli çocuğa okulda dayak iddiası
Bursa'da otizmli olan yüzde 100 engelli 11 yaşındaki B.A.Ş.'nin gittiği özel eğitim ve uygulama okulunda öğretmeni tarafından şiddet gördüğü iddia edildi. Çocuğun vücudunda toplam 54 morluk tespit edilirken aile, darp raporu alıp öğretmenden şikayetçi oldu.
İnci (50) ve Nizamettin Ş. (53) çiftinin, 4 çocuğunun en küçükleri olan oğulları B.A.Ş., 11 yıl önce otizmli olarak dünyaya geldi.
Ailesi, yüzde 100 engelli olan çocuklarını, eğitim görmesi için özel eğitim ve uygulama okuluna yazdırdı. Çift, önceki gün okuldan gelen B.A.Ş.'nin yüzünde ve vücudunun birçok yerinde şiş ve morluklar görünce hastaneye gidip darp raporu aldı.