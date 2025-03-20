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Otizmli çocuğa okulda dayak iddiası

Bursa'da otizmli olan yüzde 100 engelli 11 yaşındaki B.A.Ş.'nin gittiği özel eğitim ve uygulama okulunda öğretmeni tarafından şiddet gördüğü iddia edildi. Çocuğun vücudunda toplam 54 morluk tespit edilirken aile, darp raporu alıp öğretmenden şikayetçi oldu.

Otizmli çocuğa okulda dayak iddiası - 1

İnci (50) ve Nizamettin Ş. (53) çiftinin, 4 çocuğunun en küçükleri olan oğulları B.A.Ş., 11 yıl önce otizmli olarak dünyaya geldi.

Ailesi, yüzde 100 engelli olan çocuklarını, eğitim görmesi için özel eğitim ve uygulama okuluna yazdırdı. Çift, önceki gün okuldan gelen B.A.Ş.'nin yüzünde ve vücudunun birçok yerinde şiş ve morluklar görünce hastaneye gidip darp raporu aldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Otizmli çocuğa okulda dayak iddiası - 2

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Aile, çocuklarını, öğretmeni S.A.'nın dövdüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Şikayetle, okul yönetiminin bilgi verdiği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sözleşmeli olarak çalışan sınıf öğretmeni S.A. hakkında idari soruşturma başlattı. Öğrencisinin darp sonucu değil, düşme sonucu yaralandığını öne sürerek, “Öğrenciyi ben dövmedim. Bunlar sorunlu çocuklar. Kendini yere attı." diyen S.A. açığa alınırken sözleşmesi de feshedildi.

Otizmli çocuğa okulda dayak iddiası - 3

OKULDAKİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İZLENECEK

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri darp iddiasının araştırıldığını, adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Yetkililer, “Darp iddiasını araştırıyoruz. Dayak iddiasını kabul etmeyen öğretmen, öğrencinin düşerek bu duruma geldiğini söylüyor. Tanık olabilecek öğrencileri dinleyip, okul koridorlarındaki kamera görüntülerini izleyeceğiz. S.A. isimli öğretmeni ise iddialar ve öğrenci düşmüş olsa dahi, bize bilgi vermediği için açığa alıp iş sözleşmesini iptal ettik.” dedi.

Otizmli çocuğa okulda dayak iddiası - 4

"OĞLUM 3 GÜNDÜR ACI ÇEKİYOR"

Çocuğunun yüzü, kafası, bacakları ve vücudunun birçok yerinde toplam 54 morluk tespit ettiklerini belirten Nizamettin Ş. ise öğretmenin yalan söylediğini öne sürdü.

Bu morlukların ancak şiddet sonucu olabileceğine dikkat çeken baba, "Olayın ardından eve gelen oğlumun yüzünde morluklar vardı. Tişörtünü çıkarttığımda, her yerinde morluk izleri oluşmuştu. Hatta bel kısmında el izleri vardı. Hastaneye darp raporu almaya gittiğimizde doktor da çok üzüldü. Yavrumuz 3 gündür çok acı çekiyor. Geceleri kusuyor." dedi.

Otizmli çocuğa okulda dayak iddiası - 5

Aile, öğretmenden şikayetçi olduğunu da dile getirdi.

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