Otizmli gencin futbol sevgisi forma koleksiyonuna dönüştü

Semih'in annesi 56 yaşındaki Hatice Yıldırım, oğlunun koleksiyon tutkusunu ve futbol sevgisini anlattı.

Oğlunun 1992 yılında doğduğunu ve 7 yaşına kadar otizm tanısı almadığını belirten Yıldırım, "7 yaşında tanı aldı. O yaştan sonra eğitime başladık ve hala devam ediyoruz. 33 yaşında olmasına rağmen bireysel eğitimleri ve engelsiz yaşam merkezindeki faaliyetleri sürüyor." dedi.

Semih'in okumaya olan yeteneğini de çok küçük yaşlarda fark ettiğini dile getiren anne Yıldırım, bu sürece ilişkin "3 yaşındayken televizyondaki alt yazıyı okuduğunu duydum. Normalde o zamanlar benimle iletişimi yoktu, konuşmuyordu. Sonrasında çarpım tablosunu ezbere bildiğini fark ettim. Dört yaşındayken her gün 3 tane gazete almaya başladı, gazeteleri okumaya başladı. Hiç okula gitmeden, kendi kendine okumayı öğrendi." ifadelerini kullandı.