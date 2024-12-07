Otizmli öğrenciye dayak iddiasına soruşturma

BİLİRKİŞİ RAPORU DÜZENLENECEK

Özlem Ö., güvenlik kamerası görüntüsünü de delil olarak sundu. Görüntüde ders arasında öğretmenler ve diğer öğrencilerle koridorda bulunduğu sırada E.A.Ç.'nin, arkadaşının ayağına vurduğu, buna sinirlenen öğretmen M.Y.'nin çocuğun ayağına bastığı ve sözlü olarak da tepki gösterdiği görüldü.