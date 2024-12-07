Otizmli öğrenciye dayak iddiasına soruşturma
Ankara'da yüzde 90 engelli raporu bulunan 10 yaşındaki otizmli E.A.Ç.'nin eğitim gördüğü özel eğitim ve uygulama okulunda dövüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Dosyada güvenlik kamerası görüntüsü de yer aldı. Görüntülerde öğretmenlerden M.Y.'nin çocuğun ayağına bastığı, Z.B.'nin kulağından çektiği, diğer öğretmenlerin de saçından ve kollarından tuttuğu görülüyor.
Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki özel eğitim ve uygulama okulunda bir ay önce Özlem Ö., okul dönüşü oğlunun kulağının arkasında tırnak izi, kulaklarında morluk ve kolunda çizikler fark etti. Özlem Ö., önce oğlunun öğretmenini aradı, sonra da okula gidip, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.