Otizmli Bahar’a bakımevinde şiddet iddiası: “Bakımevi diyorlar, burası resmen korku evi”

“BAKIMEVİ DEĞİL, KORKU EVİ”

Kızının yaklaşık bir senedir bakım merkezinde kaldığını belirten Bahar B.'nin annesi Nurcan B., görüntüleri görünce büyük bir şok yaşadığını belirterek, “Allah'ından bulsunlar başka bir şey demiyorum gerçekten. Bakımevi diyorlar ya resmen korku evi, altını çiziyorum korku evi.” diye konuştu.

Otizmli kızına bakacak durumu olduğu için anlatmak istediklerini anlatamadığını söyleyen anne, “Kendime ait bir evim, düzenim olsa Bahar’ı yanıma alırdım. Kızım yüzde 62 engelli, otizmli, epilepsisi de var, işitme engelli.” ifadelerini kullandı.