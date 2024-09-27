Otizmli Bahar’a bakımevinde şiddet iddiası: “Bakımevi diyorlar, burası resmen korku evi”
İstanbul Büyükçekmece’de özel bir bakımevinde iddiaya göre 7 yaşındaki otizmli Bahar B.’ye şiddet uygulandı. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı inceleme başlattı. Kurumdan şikayetçi olan anne Nurcan B., “Bakımevi diyorlar ya resmen korku evi. Sadece Bahar değil, Bahar gibilerin de kurtulmasını istiyorum.” dedi. Geçen yıl bir ölüm haberiyle gündeme gelen bakımevi ise görüntülerin çarpıtıldığı görüşünü savundu. Bakımevi avukatı, görüntülerde küçük çocuğun kendisine zarar vermesinin engellendiğini savundu.
Büyükçekmece’deki özel bir bakım merkezinde yatan 7 yaşındaki otizmli Bahar B.’ye, bakım merkezi çalışanlarının şiddet uyguladığı iddia edilen görüntüler, sosyal medyada yayıldı.
15 Eylül Pazar günü meydana gelen olayda iddiaya göre, bakım personeli B.Y. ve sağlık personeli G.B.T., Bahar B. kendisine zarar vermesin diye ellerini ve ayaklarını bağladı.Bakımevi çalışanlarından F.B. ise bu anları cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.