Otizmli Bahar’a bakımevinde şiddet iddiası: “Bakımevi diyorlar, burası resmen korku evi”

İstanbul Büyükçekmece’de özel bir bakımevinde iddiaya göre 7 yaşındaki otizmli Bahar B.’ye şiddet uygulandı. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı inceleme başlattı. Kurumdan şikayetçi olan anne Nurcan B., “Bakımevi diyorlar ya resmen korku evi. Sadece Bahar değil, Bahar gibilerin de kurtulmasını istiyorum.” dedi. Geçen yıl bir ölüm haberiyle gündeme gelen bakımevi ise görüntülerin çarpıtıldığı görüşünü savundu. Bakımevi avukatı, görüntülerde küçük çocuğun kendisine zarar vermesinin engellendiğini savundu.

Otizmli Bahar’a bakımevinde şiddet iddiası: “Bakımevi diyorlar, burası resmen korku evi” - 1

Büyükçekmece’deki özel bir bakım merkezinde yatan 7 yaşındaki otizmli Bahar B.’ye, bakım merkezi çalışanlarının şiddet uyguladığı iddia edilen görüntüler, sosyal medyada yayıldı.

15 Eylül Pazar günü meydana gelen olayda iddiaya göre, bakım personeli B.Y. ve sağlık personeli G.B.T., Bahar B. kendisine zarar vermesin diye ellerini ve ayaklarını bağladı.

Bakımevi çalışanlarından F.B. ise bu anları cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Otizmli Bahar’a bakımevinde şiddet iddiası: “Bakımevi diyorlar, burası resmen korku evi” - 2

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Olayın sosyal medyada yayılması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurum hakkında inceleme başlatıldı.

Daha önce kuruma ve kurum dışındaki mercilere defalarca şikayette bulunduklarını belirten Bahar B.’nin ailesi de, bakımevinden şikayetçi olarak hukuki süreç başlattı.

Otizmli Bahar’a bakımevinde şiddet iddiası: “Bakımevi diyorlar, burası resmen korku evi” - 3

“BAKIMEVİ DEĞİL, KORKU EVİ”

Kızının yaklaşık bir senedir bakım merkezinde kaldığını belirten Bahar B.'nin annesi Nurcan B., görüntüleri görünce büyük bir şok yaşadığını belirterek, “Allah'ından bulsunlar başka bir şey demiyorum gerçekten. Bakımevi diyorlar ya resmen korku evi, altını çiziyorum korku evi.” diye konuştu.

Otizmli kızına bakacak durumu olduğu için anlatmak istediklerini anlatamadığını söyleyen anne, “Kendime ait bir evim, düzenim olsa Bahar’ı yanıma alırdım. Kızım yüzde 62 engelli, otizmli, epilepsisi de var, işitme engelli.” ifadelerini kullandı.
Otizmli Bahar’a bakımevinde şiddet iddiası: “Bakımevi diyorlar, burası resmen korku evi” - 4

“ŞİKAYETÇİ OLDUK, SONUÇ ALAMADIK”

Bakım sürecinde Bahar B. ile yakından ilgilenen kuzeni Dilan B ise kurum hakkında daha önce şikayette bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi.

Dilan B., “Biz bir şeylerden şüpheleniyorduk, bunu önce kurumla paylaştık sürekli. Kuruma dile getirdiğimizde bir sonuç alamadık, sonuç alamadığımız için de biz de kendimize göre belirli mercilere başvuru yapmaya başladık.” diye konuştu.

BAKIMEVİ AÇIKLAMA YAPTI

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine bakımevinin avukatı Beytullah Durmaz bir açıklama yaptı.

Avukat Durmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Bazı yayın kuruluşlarınca yayını yapılan 19 saniyelik bir videoda; bakım personeli B.Y. ve sağlık personeli G. B.T. tarafından kriz atağında kendisine zarar vermemesi için sabitleme yapılırken engelli birey Bahar B.’ye çalışanların sert müdahalede bulunduğu izlenimi oluşturulmaya çalışılmıştır.”
Otizmli Bahar’a bakımevinde şiddet iddiası: “Bakımevi diyorlar, burası resmen korku evi” - 5

AYNI BAKIMEVİ ÖLÜM OLAYIYLA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Büyükçekmece’deki özel bakımevi geçen yıl da bir ölüm haberiyle gündeme gelmişti.

Geçen yıl ocak ayında aynı bakım merkezinde destek alan 17 yaşındaki Hüseyin Timuçin’in, sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda açlıktan öldüğü iddia edilmişti.

Özel bakım merkezi avukatı Beytullah Duymaz bu konuyla ilgili de Timuçin’in kurumlarında 25 gün kaldığını belirterek, “Bu süreçte aileye bilgi verilerek tedavisi için defaatle hastaneye götürülmüştür. Engelli birey kuruma geldiğinde belirtilen yaralarının olduğu, ailenin ikrar ve imzasıyla kuruma kabul belgesinde mevcuttur. Kişinin vefatıyla ilgili Adli Tıp raporunda iddiaların aksine açık bir şekilde vefat sebebini yazmaktadır.” dedi.

Timuçin ailesinin avukatının kamuoyunu yanılttığını savunan Durmaz, “Hiçbir yerde açlık nedeniyle vefat ettiğine dair belge ve ibare yoktur.” ifadelerini kullanmıştı.
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