Oto galeride uyuşturucu ticaretine suçüstü
Adana'da polisin operasyon düzenlediği oto galeride uyuşturucu ticareti yapan iki kişi suç üstü yakalandı. İş yeri sahibi ise polis operasyonuyla gözaltına alındı. Üç şüpheli tutuklandı.
Adana'da oto galerideki uyuşturucu ticaretine suçüstü baskın yapıldı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Baran K.'nin Sümer Mahallesi'ndeki oto galerisinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.
İş yerinin önünde bekleyen polis, bir kişinin uyuşturucu madde almak için geldiğini gördü.
Uyuşturucu ticaretinin başladığını tespit eden polis, operasyon için harekete geçti.
Adrese baskın yapan ekipler iş yeri çalışanı Emre O. ile uyuşturucu madde satın alan Caner M.'yi suçüstü yakaladı.