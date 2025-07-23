Oto galeride uyuşturucu ticaretine suçüstü

OTOMOBİLİNDE GÖZALTINA ALINDI

İş yerinde ve park halindeki otomobilde arama yapan polis, reçeteye tabi 74 bin 697 uyuşturucu içerikli hap, üç ruhsatsız tabanca, 38 uyuşturucu hap, 6,33 gram esrar, 15,16 gram eroin, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 401 bin 390 lira ele geçirdi.

Polis, iş yeri sahibi Baran K.'yi ise Sarıçam ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken yakaladı.