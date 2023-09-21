Oto yıkamacıda 31 kaçak göçmen yakalandı

Mersin'de oto yıkama dükkanındaki özel bölmede 28, garaj kısmında ise 3 kaçak göçmen yakalandı. Akdeniz üzerinden Avrupa ülkelerine gitmek isteyen kaçak göçmenler için hazırlanan çok sayıda can yeleği, deniz simidi ve bota da el konuldu.

Oto yıkamacıda 31 kaçak göçmen yakalandı - 1

Eğriçam Mahallesi'nde Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetim yaptıkları bir oto yıkama dükkanındaki özel bölmede kaçak göçmenlerin olduğunu tespit etti. Zabıta ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi.

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Oto yıkamacıda 31 kaçak göçmen yakalandı - 2

Bunun üzerine adrese sevk edilen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri iş yeri çevresinde önlem aldı.

Oto yıkamacıda 31 kaçak göçmen yakalandı - 3

Oto yıkamada yapılan aramada, Avrupa ülkelerine kaçmak için hazırlık yapan 28 kaçak göçmenin olduğu belirlendi. Göçmenlerin tek bir odada havasız bir şekilde kaldıkları görüldü.

Oto yıkamacıda 31 kaçak göçmen yakalandı - 4

İş yerinin çevresinde arama yapan ekipler, garaj kısmına saklanmış 3 göçmeni daha yakaladı. Yapılan aramada, kaçak göçmenlerin kullanacağı çok sayıda can yeleği ve deniz simidi ve bota da el konuldu.

Oto yıkamacıda 31 kaçak göçmen yakalandı - 5

Zabıta, iş yerini mühürlerken, yabancı uyruklu organizatör N.M. de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri için emniyete götürüldü.

Oto yıkamacıda 31 kaçak göçmen yakalandı - 6
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