Oto yıkamacıda 31 kaçak göçmen yakalandı
Mersin'de oto yıkama dükkanındaki özel bölmede 28, garaj kısmında ise 3 kaçak göçmen yakalandı. Akdeniz üzerinden Avrupa ülkelerine gitmek isteyen kaçak göçmenler için hazırlanan çok sayıda can yeleği, deniz simidi ve bota da el konuldu.
Eğriçam Mahallesi'nde Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetim yaptıkları bir oto yıkama dükkanındaki özel bölmede kaçak göçmenlerin olduğunu tespit etti. Zabıta ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi.