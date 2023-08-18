Oto yıkamacıda “bagaj kapağını sert kapattın” kavgası | Akrabalarını çağırdı, dükkan sahibi silah çekti
İstanbul’un Ataşehir ilçesinde oto yıkama dükkanında aracını yıkanması için getiren kadın, araç yıkandıktan sonra bagaj kapağını sert kapatan oto yıkamacıyla kavga etti. Yıkama parasını vermek istemeyen kadın ve oto yıkamacıya çağırdığı akrabaları iş yerini birbirine kattı.
İstanbul’un Ataşehir ilçesindeki bir oto yıkama dükkanında kavga çıktı.
İddiaya göre, Derya Gökçebaş isimli kadın otomobilinin yıkanması için oto yıkama dükkanına getirdi. Aracı yıkayan oto yıkamacı, teslim etmek için Gökçebaş’ı aradı. Aracı almaya gelen Gökçebaş oto yıkamacının bagaj kabağını sert kapattığını iddia ederek oto yıkama parasını vermek istemedi.