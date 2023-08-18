Oto yıkamacıda “bagaj kapağını sert kapattın” kavgası | Akrabalarını çağırdı, dükkan sahibi silah çekti

İstanbul’un Ataşehir ilçesindeki bir oto yıkama dükkanında kavga çıktı.

İddiaya göre, Derya Gökçebaş isimli kadın otomobilinin yıkanması için oto yıkama dükkanına getirdi. Aracı yıkayan oto yıkamacı, teslim etmek için Gökçebaş’ı aradı. Aracı almaya gelen Gökçebaş oto yıkamacının bagaj kabağını sert kapattığını iddia ederek oto yıkama parasını vermek istemedi.