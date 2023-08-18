Oto yıkamacıda “bagaj kapağını sert kapattın” kavgası | Akrabalarını çağırdı, dükkan sahibi silah çekti

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde oto yıkama dükkanında aracını yıkanması için getiren kadın, araç yıkandıktan sonra bagaj kapağını sert kapatan oto yıkamacıyla kavga etti. Yıkama parasını vermek istemeyen kadın ve oto yıkamacıya çağırdığı akrabaları iş yerini birbirine kattı.

Oto yıkamacıda “bagaj kapağını sert kapattın” kavgası | Akrabalarını çağırdı, dükkan sahibi silah çekti - 1

İstanbul’un Ataşehir ilçesindeki bir oto yıkama dükkanında kavga çıktı.

İddiaya göre, Derya Gökçebaş isimli kadın otomobilinin yıkanması için oto yıkama dükkanına getirdi. Aracı yıkayan oto yıkamacı, teslim etmek için Gökçebaş’ı aradı. Aracı almaya gelen Gökçebaş oto yıkamacının bagaj kabağını sert kapattığını iddia ederek oto yıkama parasını vermek istemedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Oto yıkamacıda “bagaj kapağını sert kapattın” kavgası | Akrabalarını çağırdı, dükkan sahibi silah çekti - 2

Dükkan sahibi Erdem Yıldız ile tartışan Gökçebaş akrabalarını aradı.

Oto yıkamaya dükkanına gelen Aydın Gökçebaş ile oto yıkama dükkanı sahibi Erdem Yıldız kavga etmeye başladı.

Oto yıkamacıda “bagaj kapağını sert kapattın” kavgası | Akrabalarını çağırdı, dükkan sahibi silah çekti - 3

Silahını çeken Erdem Yıldız havaya ateş ederek kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

Daha da öfkelen karabalık oto yıkama içinde bulunan ofis kısmına giren iş yeri sahibinin dışarı çıkması için saldırdı.

Oto yıkamacıda “bagaj kapağını sert kapattın” kavgası | Akrabalarını çağırdı, dükkan sahibi silah çekti - 4

Saldırı sırasında ofisin camları kırıldı.

Ofis camlarını kıran Derya Gökçebaş’ın kolundan yaralandı.

Oto yıkamacıda “bagaj kapağını sert kapattın” kavgası | Akrabalarını çağırdı, dükkan sahibi silah çekti - 5

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Oto yıkamacıda “bagaj kapağını sert kapattın” kavgası | Akrabalarını çağırdı, dükkan sahibi silah çekti - 6

Olay yerine gelen ekipler, iş yeri sahibi Erdem Yıldız, Derya Gökçebaş ve Aydın Gökçebaş’ı ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.

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