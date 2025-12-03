Otobüs bagajından kilolarca kaçak et çıktı
03.12.2025 13:32
DHA
Antalya Otogarı'nda bir yolcu otobüsünün bagajında soğuk zincir kurallarına aykırı, menşei ve damga bilgisi bulunmayan 270 kilo kırmızı et ile 5 kilo köfte ele geçirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler ile güvenlik ekipleri, Antalya Otogarı'nda rutin denetimler gerçekleştirdi.
Ekipler, Kütahya'dan gelen bir yolcu otobüsünün bagajında uygunsuz şartlarda taşınan kırmızı et ve köfte tespit etti.
Yapılan kontrolde soğuk zincire aykırı taşınan, menşei belli olmayan ve resmi damga taşımayan 270 kilo kırmızı et ile 5 kilo köfteye el konuldu.
OTOBÜS FİRMASINA PARA CEZASI
Antalya Otogarı'ndaki denetimde ortaya çıkarılan kaçak ve uygunsuz etler üzerine durum Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirildi.
Etleri uygunsuz koşullarda taşıyan otobüs firmasına para cezası uygulandı.
OtobÜrünler yapılacak incelemelerde hayvan tüketimine uygun bulunursa Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Doğal Yaşam Parkı'na gönderilecek, uygun değilse imha edilecek.