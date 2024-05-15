Otobüs durağında evsiz arkadaşını öldüren sanığa 15 yıl hapis
Adana’da otobüs durağında birlikte kaldığı evsiz arkadaşı İlker Kattar’ı çıkan tartışmada döverek öldürdüğü iddia edilen Murat Ulukan’ın yargılandığı davada karar belli oldu. Ulukan, cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Adana’da otobüs durağında birlikte kaldığı evsiz arkadaşını döverek öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.
Seyhan ilçesinin Kayalıbağ Mahallesi İnönü Parkı’ndaki otobüs durağında kalan ve su satarak geçimini sağlayan İlker Kattar, 10 Nisan 2023’te durakta kanlar içinde ölü bulundu.Cinayet Büro ekiplerinin yaptığı soruşturma sonunda, evsiz Kattar’ı aynı durakta birlikte kaldığı iddia edilen şişe toplayarak geçimini sağlayan Murat Ulukan’ın tekme, tokat döverek öldürdüğü tespit edildi.