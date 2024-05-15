Otobüs durağında evsiz arkadaşını öldüren sanığa 15 yıl hapis

Yakalanıp tutuklanan Murat Ulukan hakkında Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava karara bağlandı. Hakkında müebbet hapis cezası istenen Ulukan, Kattar’ı öldürmediğini söyledi.

“İlker Kattar durakta yatan 40 yaşındaki birine ‘horluyorsun, horlama’ diyerek kafasına tekme ve yumrukla vurdu. İlker’i onu dövmemesi için uyardım, bana küfür etmeye başladı, tekme ve yumruk vurdum” şeklinde verdiği polisteki ifadesini kabul etmeyen Ulukan, son savunmasında İlker’e sadece uyanması için ayağıyla vurduğunu iddia etti.

Ulukan, "İlker, otobüs durağında yanımda yatıyordu. İlker ile kavga etmedim. Ben kendisini uyandırmaya çalıştım, uyanmadı. Ayağına ayağımla uyansın diye vurdum. İlker’i ben darbetmedim. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Önceki beyanlarımda tartıştığımızı, karnına tekme, kafasına yumruk attığımı söylemişsem de ben sadece ayağımla ayağına vurdum. Önceki beyanlarımı kabul etmiyorum. Şimdiki beyanım doğrudur.” dedi.