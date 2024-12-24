Otobüs kazasında hayatını kaybeden genç çift, yan yana defnedildi: 1 yıl önce evlenmişlerdi
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden pratisyen hekim Osman Zeki ve eşi Emine Tuncel, Elazığ'da son yolculuklarına uğurlandı. Tuncel çifti yan yana defnedilirken, çiftin yaklaşık 1 yıl önce evlendiği, pratisyen hekim Osman Zeki Tunceli'nin 3 ay önce atandığı öğrenildi.
Kaza, gece saatlerinde Bingöl-Erzurum karayolu Karlıova ilçesi Kümbet köyü mevkiinde meydana geldi.