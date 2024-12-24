Otobüs kazasında hayatını kaybeden genç çift, yan yana defnedildi: 1 yıl önce evlenmişlerdi

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, pratisyen hekim Osman Zeki Tuncel (24) ve eşi Emine Tuncel'in (26) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 17 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.