Otobüs şoförü Google’a tepkili: “Ben salak şoför değilim”
Antalya’da halk otobüsü şoförü olarak çalışan Barış Özer’in başı Google ile dertte… Özer, kullandığı otobüste unutulan ve içinde 30 bin lira olan cüzdanları sahiplerine teslim etti. Sosyal medyada Özer için, “Salak mısın?” şeklinde yorumlar yapıldı. Özer o tarihte bu yorumlara basın yoluyla yanıt verdi ancak Google algoritmasının mağduru oldu. Arama motoruna “Salak şoför” yazınca kendisinin çıktığını söyleyen Özer, “Akıllı, dürüst, vicdanlı şoför olarak çıkmak istiyorum.” dedi.
Antalya’da 5 yıl önce halk otobüsünde farklı tarihlerde düşürülen ve unutulan, içerisinde 30 bin lirayı geçkin döviz ile Türk Lirası bulunan cüzdanları sahiplerine teslim ettikten sonra, “Salak mısın?” şeklinde yorumlara maruz kalan Barış Özer, olumsuz yorum yapan bu kişiye basın yoluyla tepki gösterdi.