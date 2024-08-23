Otobüs şoförü Google’a tepkili: “Ben salak şoför değilim”

Antalya’da halk otobüsü şoförü olarak çalışan Barış Özer’in başı Google ile dertte… Özer, kullandığı otobüste unutulan ve içinde 30 bin lira olan cüzdanları sahiplerine teslim etti. Sosyal medyada Özer için, “Salak mısın?” şeklinde yorumlar yapıldı. Özer o tarihte bu yorumlara basın yoluyla yanıt verdi ancak Google algoritmasının mağduru oldu. Arama motoruna “Salak şoför” yazınca kendisinin çıktığını söyleyen Özer, “Akıllı, dürüst, vicdanlı şoför olarak çıkmak istiyorum.” dedi.

Otobüs şoförü Google’a tepkili: “Ben salak şoför değilim” - 1

Antalya’da 5 yıl önce halk otobüsünde farklı tarihlerde düşürülen ve unutulan, içerisinde 30 bin lirayı geçkin döviz ile Türk Lirası bulunan cüzdanları sahiplerine teslim ettikten sonra, “Salak mısın?” şeklinde yorumlara maruz kalan Barış Özer, olumsuz yorum yapan bu kişiye basın yoluyla tepki gösterdi.

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Otobüs şoförü Google’a tepkili: “Ben salak şoför değilim” - 2

Özer kendisi için yapılan “Salak şoför” yorumlarına yanıt verince, Google algoritmasının mağduru oldu.

Otobüs şoförü Google’a tepkili: “Ben salak şoför değilim” - 3

Arama motoruna “Salak şoför” yazınca ilk sayfada çıkan sonuçların hepsinde kendi fotoğrafını gördüğünü söyleyen Özer, o kelimeyi hayatından çıkardığını ve telaffuz etmek istemediğini söyledi.

Otobüs şoförü Google’a tepkili: “Ben salak şoför değilim” - 4

“Otobüste bulmuş olduğum eşyaları sahiplerine teslim ettiğim için sosyal medyada yapılan kötü yorumlardan dolayı Google arama motorunda ismini söylemek istemediğim şekilde çıkmaktayım.” diyen Özer, “Tepki gösterdik, bu sefer daha da çoğaldı. Halen ben çıkıyorum. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyorum. O kelimeyi söylemek istemiyorum ne olduğunu, çünkü söyledikçe daha da çoğalıyor.” şeklinde konuştu.

Otobüs şoförü Google’a tepkili: “Ben salak şoför değilim” - 5

Google’a seslenen Özer, “Google, ben akıllı şoförüm. İnsanlık yaptık, buna kötü yorum yapılmaması lazım. Akıllı, dürüst, vicdanlı şoför olarak çıkmak istiyorum. Söylemek istemediğim kelimeyle ilgili herhangi bir konu gündeme gelince bana mesaj atıyorlar” diye konuştu.

Otobüs şoförü Google’a tepkili: “Ben salak şoför değilim” - 6
Otobüs şoförü Google’a tepkili: “Ben salak şoför değilim” - 7
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