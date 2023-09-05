Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Gaziantep’te özel halk otobüsü şoförü Erdal Balta, aracında kalp krizi geçiren yolcuyu fark edince güzergahından çıktı. Kalp krizi geçiren Burak Şimşek isimli yolcuyu hastaneye yetiştiren Balta, “Belki de 5 dakika daha geç kalsak, hayatını kaybedecekti. Üzerimize düşen insani görevimizi yaptık.” dedi.
Gaziantep’te özel halk otobüsü şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu güzergahından çıkarak, hastaneye yetiştirdi.
VİDEO: Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi