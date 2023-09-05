Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Olayı anlatan şoför Balta, “Ters şeritten en yakın özel hastaneye yöneldim. Aracın içinde 25-30 yolcu vardı ve onları indirmeden hastaneye gittim. Arkadaşın durumu şu anda iyi. Ailesi de çok teşekkür etti. Çok mutlu oldular. Bir canın kurtulmasına vesile olduğum için çok mutluyum. Duygu dolu anlar yaşadım. Belki de 5 dakika daha geç kalsak, hayatını kaybedecekti. Üzerimize düşen insani görevimizi yaptık.” diye konuştu.