Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Gaziantep’te özel halk otobüsü şoförü Erdal Balta, aracında kalp krizi geçiren yolcuyu fark edince güzergahından çıktı. Kalp krizi geçiren Burak Şimşek isimli yolcuyu hastaneye yetiştiren Balta, “Belki de 5 dakika daha geç kalsak, hayatını kaybedecekti. Üzerimize düşen insani görevimizi yaptık.” dedi.

Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi - 1

Gaziantep’te özel halk otobüsü şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu güzergahından çıkarak, hastaneye yetiştirdi.

VİDEO: Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

TÜRKİYE HABERLERİ

Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi - 2

Karataş Mahallesi'nde ilerleyen özel halk otobüsünde fenalaşan Burak Şimşek, baygınlık geçirip, başını koltuk demirine vurdu.

Bu sırada otobüste bulunan bir hemşire Şimşek’i kontrol edip, kalp krizi geçirdiğini söyledi.

Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi - 3

Bunun üzerine otobüs şoförü Erdal Balta, yol güzergahından çıkarak, Şimşek’i en yakın hastaneye götürdü.

Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi - 4

Şimşek, hastanede doktorların yaptığı müdahale ile kurtarıldı.

Şimşek’in fenalaşıp, yolcuların müdahale ettiği anlar ise araç kamerasına yansıdı.

Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi - 5

Olayı anlatan şoför Balta, “Ters şeritten en yakın özel hastaneye yöneldim. Aracın içinde 25-30 yolcu vardı ve onları indirmeden hastaneye gittim. Arkadaşın durumu şu anda iyi. Ailesi de çok teşekkür etti. Çok mutlu oldular. Bir canın kurtulmasına vesile olduğum için çok mutluyum. Duygu dolu anlar yaşadım. Belki de 5 dakika daha geç kalsak, hayatını kaybedecekti. Üzerimize düşen insani görevimizi yaptık.” diye konuştu.

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