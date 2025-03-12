Otobüs ve tren biletlerinde "Aile Yılı" indirimi 2025: Nasıl başvurulur, kimler faydalanabilecek?

NASIL BAŞVURULUR, KİMLER FAYDANALABİLECEK?

En az 2, en fazla 4 kişi aynı otobüs ve güzergahta biletli olarak seyahat etmek istediklerinde, aile olduklarını belgelemeleri halinde indirimden faydalanabilecek.



İndirimden yararlanmak için bir yere başvurmak gerekmiyor sadece yolcuların aynı soyadı taşıması veya aile olduklarını ilgili mevzuata uygun bir belgeyle kanıtlaması yeterli olacak.