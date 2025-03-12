Otobüs ve tren biletlerinde "Aile Yılı" indirimi 2025: Nasıl başvurulur, kimler faydalanabilecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılı Aile Yılı olarak ilan edilmişti. Aile Yılı'na özel otobüs ve trenle seyahat edecek ailelere indirimli bilet imkanı tanınacak. Otobüs ve tren biletlerini "Aile Yılı" indirimi kapsamında almak isteyen ailelere trenlerde yüzde 15, otobüslerde ise yüzde 40'a varan indirim yapılacak. Peki, Aile Yılı indirimlerine nasıl başvurulur? Kimler faydalanabilecek?
Otobüs ve tren biletlerinde Aile Yılı indiriminden nasıl faydalanabileceğini merak eden aileler, indirimlerin ayrıntılarını merak ediyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde aileleriyle seyahat programı yapan aileler, indirimli tren ve otobüs bileti uygulamasından faydalanmak istiyor. Peki, "Aile Yılı" indirimi nedir, nasıl başvurulur? Otobüs ve tren biletlerinde Aile Yılı indirimlerinden kimler faydalanabilecek?