Otobüslerde panik yaratan mesaj: “Acilen yolcuları indirin, canlı bomba tehlikesi var”
Kocaeli’de belediyeye ait otobüsler ve özel halk otobüslerinde kullanılan bilgilendirme ekranına gelen “Acilen yolcuları indirin, canlı bomba tehlikesi var.” mesajı panik yaşanmasına neden oldu. Siber saldırı ihtimali üzerinde de durulurken, belediye, emniyet ve ilgili firma yetkililerinden oluşan kriz masası kuruldu.
Kocaeli’de otobüslere gönderilen, “Acilen yolcuları indirin, canlı bomba tehlikesi var.” mesajı panik yarattı.