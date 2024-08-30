Otobüslerde panik yaratan mesaj: “Acilen yolcuları indirin, canlı bomba tehlikesi var”

ARAÇLAR DURDU, YOLCULAR İNDİRİLDİ

Mesajı gören otobüs şoförleri araçları durdurup yolcuları indirirken, mesaj üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Geniş çaplı yapılan araştırmada olayın sahte ihbar olduğu değerlendirilirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.