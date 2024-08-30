Otobüslerde panik yaratan mesaj: “Acilen yolcuları indirin, canlı bomba tehlikesi var”

Kocaeli’de belediyeye ait otobüsler ve özel halk otobüslerinde kullanılan bilgilendirme ekranına gelen “Acilen yolcuları indirin, canlı bomba tehlikesi var.” mesajı panik yaşanmasına neden oldu. Siber saldırı ihtimali üzerinde de durulurken, belediye, emniyet ve ilgili firma yetkililerinden oluşan kriz masası kuruldu.

Otobüslerde panik yaratan mesaj: “Acilen yolcuları indirin, canlı bomba tehlikesi var” - 1

Kocaeli’de otobüslere gönderilen, “Acilen yolcuları indirin, canlı bomba tehlikesi var.” mesajı panik yarattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Otobüslerde panik yaratan mesaj: “Acilen yolcuları indirin, canlı bomba tehlikesi var” - 2

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı UlaşımPark’a ait otobüsler ve özel halk otobüslerinde kullanılan bilgilendirme ekranlarına bugün saat 16.20’de “Acilen yolcuları indirin canlı bomba tehlikesi var.” yazılı mesajlar iletildi.

Otobüslerde panik yaratan mesaj: “Acilen yolcuları indirin, canlı bomba tehlikesi var” - 3

ARAÇLAR DURDU, YOLCULAR İNDİRİLDİ

Mesajı gören otobüs şoförleri araçları durdurup yolcuları indirirken, mesaj üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Geniş çaplı yapılan araştırmada olayın sahte ihbar olduğu değerlendirilirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Otobüslerde panik yaratan mesaj: “Acilen yolcuları indirin, canlı bomba tehlikesi var” - 4

SİBER SALDIRI ÜZERİNDE DURULUYOR

Yaşanan olayın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve ilgili firma yetkililerinden oluşan kriz masası kuruldu.

Siber saldırı ihtimali üzerinde de durulduğu öğrenilirken olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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