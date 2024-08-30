Otobüslere "canlı bomba" mesajı gönderen şüpheliler yakalandı

Kocaeli’de belediyeye ait otobüsler ve özel halk otobüslerinde kullanılan bilgilendirme ekranlarına “Acilen yolcuları indirin, canlı bomba tehlikesi var.” mesajı gönderen ve vatandaşlar arasında panik yaşanmasına neden olan 2 kişi Diyarbakır'da yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan biri tutuklanırken, öteki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otobüslere "canlı bomba" mesajı gönderen şüpheliler yakalandı - 1

Kocaeli'de hizmet veren resmi ve özel toplu taşıma araçlarına 30 Ağustos'ta saat 16.20'de 'Acilen yolcuları indirin canlı bomba tehlikesi var' yazılı mesajlar iletildi.  Mesajlar panik yaşanmasına neden oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Otobüslere "canlı bomba" mesajı gönderen şüpheliler yakalandı - 2

Mesajı gören otobüs şoförleri araçları durdurup yolcuları indirirken, mesaj üzerine polis ekipleri harekete geçti. Geniş çaplı yapılan araştırmada olayın sahte ihbar olduğu değerlendirilirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Otobüslere "canlı bomba" mesajı gönderen şüpheliler yakalandı - 3

KRİZ MASASI KURULDU

Olayın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili firma yetkililerinden oluşan kriz masası kuruldu. Siber saldırı ihtimali üzerinde duran ekipler konuyu araştırmaya başladı.

Otobüslere "canlı bomba" mesajı gönderen şüpheliler yakalandı - 4

2 ŞÜPHELİ DİYARBAKIR'DA YAKALANDI

Kocaeli Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli, Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, M.K.Ş. isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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