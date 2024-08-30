Otobüslere "canlı bomba" mesajı gönderen şüpheliler yakalandı
Kocaeli’de belediyeye ait otobüsler ve özel halk otobüslerinde kullanılan bilgilendirme ekranlarına “Acilen yolcuları indirin, canlı bomba tehlikesi var.” mesajı gönderen ve vatandaşlar arasında panik yaşanmasına neden olan 2 kişi Diyarbakır'da yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan biri tutuklanırken, öteki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli'de hizmet veren resmi ve özel toplu taşıma araçlarına 30 Ağustos'ta saat 16.20'de 'Acilen yolcuları indirin canlı bomba tehlikesi var' yazılı mesajlar iletildi. Mesajlar panik yaşanmasına neden oldu.